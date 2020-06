Roses posa en marxa les campanyes gastronòmiques de la Fira de la Rosa

L'Ajuntament de Roses posa en marxa aquesta setmana les campanyes gastronòmiques "1000 Roses a Roses" i "Còctels de Roses", dues accions previstes inicialment dins la programació de la Fira de la Rosa d'enguany, que va quedar suspesa amb motiu de la crisi sanitària. Ara, amb la reactivació de l'activitat econòmica a la població, consistori i establiments tornen a unir esforços per donar a conèixer la riquesa gastronòmica de la població.

Tot i que la situació de crisi sanitària no ha permès la realització de l'edició d'enguany de la Fira de la Rosa al municipi, el consistori no ha volgut perdre l'oportunitat que ofereix actualment la desescalada de restriccions en el sector de la restauració, motiu pel qual ha reprogramat dues de les seves campanyes, basades en la gastronomia com a eix central.

D'una banda, amb "1000 Roses a Roses", el consistori torna a convidar a 1.000 dones que es diguin Rosa (o els seus derivats: Rosita, Roser, Rosor...) a degustar, entre el 12 i el 30 de juny, l'anomenat Menú de la Rosa en algun dels 17 restaurants que participen en la iniciativa.

Per la seva part, la campanya "Còctels de Roses", ofereix, també entre el 12 i el 30 de juny, la possibilitat de degustar els còctels florals inspirats en el món de la rosa que una desena de bars i restaurants rosincs han ideat per a l'ocasió.