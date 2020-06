Milers d'internautes participen des de casa en els tastos online de la DO Empordà

Milers d'internautes han participat des de casa en la desena de tastos en línia organitzats durant el confinament pel Consell Regulador i els cellers de la DO Empordà. Els tastos s'han celebrat els dissabtes al matí i el dilluns al vespre a través del canal d'Instagram de la DO Empordà i han comptat amb la participació de sommeliers i restauradors de tot Catalunya, entre ells Carme Ruscalleda, Josep Roca, Jaume Subirós, Oriol Rovira, Miquel Aldana, Pep Nogué, Audrey Doré o Gerard Geli.

La desena de tastos han estat seguits en directe per uns 800 espectadors de mitjana, amb un total d'uns 8.000 internautes entre totes les sessions. Les sessions han registrat de mitjana un seguiment en el mateix moment de 120 espectadors, amb pics de 160 internautes. A les persones que han seguit els directes cal sumar més d'un miler de visualitzacions dels vídeos d'aquests tastos que es poden veure al canal IGTV del perfil de la DO Empordà.

Molts participants van poder tastar en directe els vins de cada sessió mentre es realitzava el tast en línia. Els seguidors podien encarregar els vins i rebre'ls als seus domicilis gràcies a distribuïdors i botigues de vins que també han col·laborat en la proposta. De mitjana, s'han venut una quarantena de lots de dos vins de cada una de les sessions, amb un total de 800 ampolles enviades als domicilis dels participants.

Davant de l'èxit de la iniciativa, el consell regulador i els cellers de l'Empordà estudien tornar a programar tastos en línia després de l'estiu. Durant els pròxims mesos la DO Empordà centrarà les seves campanyes a promoure les visites i les activitats enoturístiques presencials als cellers i en la recuperació de la restauració, un sector aliat dels cellerers empordanesos.



Catàleg en línia de vins DO Empordà

Els tastos virtuals han estat una de les iniciatives impulsades per la DO Empordà per mirar de reactivar les vendes que van disminuir un 90% a causa del confinament.

Durant aquest període, el web de la DO Empordà ha posat en marxa un nou apartat en el seu web que reuneix prop de 400 vins de la denominació que es poden comprar en línia i rebre a casa. La plataforma permet al comprador escollir i pagar els vins d'una manera ràpida, fàcil i segura.

El nou apartat del web organitza els vins per categories: blanc, blanc amb bóta, rosat, negre, negre amb bóta, dolç i escumós. Cada vi inclou una fitxa amb la informació del preu i les condicions de venda, així com un enllaç directe per realitzar la compra. En la majoria dels casos, es redirigeix a l'usuari a la botiga en línia de cada celler perquè acabi de formalitzar l'operació. En el cas que el celler no disposi de botiga en línia, es facilita un mail o telèfon de contacte per realitzar la comanda.

Els pagaments es realitzen a través de plataformes digitals o mitjançant transferència bancària. Alguns cellers realitzen l'enviament dels vins de manera gratuïta, mentre que d'altres fixen una quantitat mínima de compra per fer-se càrrec de les despeses de transport dels productes. La gran majoria de cellers realitzen enviaments a qualsevol punt de Catalunya, mentre que d'altres ho limiten a la seva àrea de proximitat. El catàleg de vins de la DO Empordà està disponible en català i castellà.