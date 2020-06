Llançà canvia l'arbrat de l'entrada del Port

En molts carrers del Port de Llançà, com passa a altres indrets, s'aixequen els panots de la vorera per culpa de les arrels dels arbres. Divendres, justament el Dia Mundial del Medi Ambient, els veïns van veure com uns operaris havien arrancat els arbres del carrer del Castellar, "sense haver-ho anunciat prèviament".

Segons Dolors Rumech, veïna del municipi, la regidora de medi ambient de l'Ajuntament de Llançà, Sílvia Barris, hauria dit que "havia rebut moltes queixes de veïns pels arbres", i que "estaven estudiant fer unes modificacions". Per a Rumech, això és dubtós perquè "el carrer ha quedat pelat i els veïns tampoc volien això" i afegeix que "no hi ha cap projecte, ha sigut decisió de l'alcalde i la regidora de medi ambient".

Francesc Guisset, alcalde de Llançà, nega aquesta afirmació i defensa que el consistori ha seguit l'informe del tècnic jardiner i dels serveis tècnics municipals, on es justifica la necessària i urgent actuació de substitució de l'arbrat. Guisset explica que es tractava d'uns arbres subtropicals que "tenen arrels molt fortes i aixecaven tots els panots de la vorera, amb el risc de caigudes dels vianants". A més, aquest és un carrer molt transitat i el risc de caiguda suposa "un perill d'atropellament gran".

Aquesta problemàtica, segons l'alcalde, ja havia sorgit amb anterioritat, i havien intentat posar-hi remei amb "moltes reparacions puntuals, que no canviaven el resultat final". A més, aquests arbres tenien un creixement en corba, el què produïa molta ombra però dificultava el pas de vehicles grans com els camions de les escombraries.

Ara, el consistori preveu la col·locació d'unes plantes verticals de creixement lent i autòctones, amb un sistema d'antiarrels perquè no perforin estructures subterrànies o penetrin a les escomeses, ni aixequi els panots. També tenen previst posar-hi un sistema floral.

Segons Guisset, es preveu que amb poc més d'una setmana s'estigui executant la plantació, perquè "quan arribi el turisme estigui en condicions perquè ningú s'hi pugui fer mal i hi hagi un arbrat que embelleixi l'entrada del municipi".

No obstant això, la veïna alerta que a més a més, ara no és moment de tallar arbres perquè "és època de nidificació i hi ha molts ocells que tenen els nius fets". Però Guisset defensa que "els ocells no nidifiquen enmig d'un carrer transitat com aquest" i afegeix que "si haguessin vist l'existència de nius, no s'hagués tirat endavant". L'alcalde afegeix que "tot s'ha fet sota el mestratge d'un tècnic jardiner".