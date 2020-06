L'Agència Europea del Medi Ambient vol tancar la platja del Rec del Molí de l'Escala

L'Agència Europea del Medi Ambient ha demanat que es tanquin la platja del Rec del Molí a l'Escala i la del Fòrum a Barcelona per la "mala qualitat de l'aigua".

Són les úniques zones de bany catalanes que han obtingut la pitjor qualificació i que, segons l'ens, ha d'implicar el seu tancament aquesta temporada. "Banyar-se en aigües de mala qualitat pot provocar malalties", alerta l'agència. Per això, reclama a les autoritats que imposin mesures per "reduir la contaminació i eliminar els perills per als banyistes". Per contra, la majoria de platges catalanes tenen el segell d'excel·lència europeu. Les àrees de bany a la costa de Barcelona són les que tenen una qualificació més modesta, però continua sent bona.

A l'estat espanyol més del 85% de les platges i aigües de bany tenen una qualitat excel·lent, una xifra que està per sobre de la mitjana de la Unió Europea.

De les 2234 platges i llacs analitzats a l'Estat, només 38 tenen una qualitat "insuficient" mentre que gairebé 2.000 són "excel·lents", segons l'Agència Europea del Medi Ambient.



Mesures contra la mala qualitat

L'Agència Europea del Medi Ambient recorda que la legislació europea obliga les autoritats a prendre mesures quan la qualitat de l'aigua és insuficient. Aquelles zones que hagin rebut aquesta qualificació durant cinc anys consecutius hauran de tancar permanentment.

No és el cas de cap de les platges catalanes, si bé és el quart any consecutiu que la platja del Rec del Molí a l'Escala suspèn aquest control.