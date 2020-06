Una incidència al sistema d'electrificació de l'AVE provoca retards i afecta 200 passatgers entre Figueres i Girona

Una avaria al sistema d'electrificació de la línia d'alta velocitat ha impedit que el tren que sortia a les 08.10h del matí de l'estació de Figueres-Vilafant pogués iniciar trajecte. Segons informa l'administrador ferroviari, encara no se sap quan es podrà resoldre la incidència, que afecta la circulació de l'alta velocitat entre Girona i Figueres.

Renfe ha enviat un tren AVE des de Barcelona per recollir els passatgers que s'esperaven a l'estació de Girona i, en paral·lel, ha gestionat un autobús per oferir servei alternatiu per carretera als qui hi havia a l'andana de Figueres-Vilafant. En total, la incidència afecta uns 200 passatgers (dels quals 50 s'esperaven a Figueres i els 150 restants, a l'estació de Girona).