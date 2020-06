La Fundació Salut Empordà no té cap pacient ingressat per Covid-19

A dia d'avui, no hi ha cap pacient ingressat per coronavirus a la Fundació Salut Empordà.

Des de l'inici de l'estat d'alarma, s'han donat d'alta 181 pacients de Covid-19 i s'han registrat un total de 24 defuncions, cap d'elles en la darrera setmana.

Des de dilluns passat, però, s'han sumat 3 nous casos positius, elevant la xifra a 344. Es tracta de 3 casos diagnosticats per serologia, és a dir, que ja han passat la malaltia.