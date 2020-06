Figueres ofereix els equipaments municipals a les escoles a partir del setembre

L'Ajuntament de Figueres ha ofert aquest dilluns els equipaments municipals als centres escolars de la ciutat durant una reunió telemàtica amb els directors. L'objectiu era fer una valoració de la primera setmana de la reobertura i també com s'ha d'enfocar el nou curs escolar. Per això, el consistori s'ha compromès a oferir espais per tal que les escoles i instituts puguin oferir totes les garanties sanitàries necessàries per prevenir contagis de la covid-19. A més, el consistori treballa conjuntament amb Educació per tal que el nou curs escolar sigui "el més normal possible", segons asseguren en un comunicat.