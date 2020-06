«Jo em planto a l'Empordà», el lema de la nova campanya de promoció turística

Els Consells Comarcals del Baix i Alt Empordà conjuntament amb l'associació Alt Empordà turisme i la comissió turística del Baix Empordà inicien una acció promocional conjunta per incentivar el turisme de proximitat en un context on la crisi sanitària de la Covid-19 limita la mobilitat i el sector turístic s'ha vist fortament afectat per la crisi econòmica.

L'objectiu d'aquesta campanya, que s'inicia el 8 de juny i acabarà a finals de juliol, és atraure el nombre més gran de visitants a la zona, posicionar l'Empordà com un destí turístic segur, de proximitat i sostenible, i allargar la temporada més enllà dels mesos d'estiu. Les imatges que acompanyen a la iniciativa, que es pot veure al web www.emporda.cat, mostren el patrimoni i el paisatge de l'Empordà, evidenciant que les dues comarques tenen molts racons per descobrir per al visitant.

Els consells comarcals remarquen que és una gran oportunitat per a «refermar-nos com a una destinació turística de gran valor paisatgístic i cultural, i que compleix amb tots els criteris de seguretat que s'estan establint».

La difusió en múltiples suports es farà a tot Catalunya i el sud de França, potenciant tant els mitjans de comunicació tradicional (premsa, ràdio i televisió) com mitjans digitals i xarxes socials. La creativitat de la iniciativa ha estat ideada per la productora Visual13 que destaca que s'han buscat localitzacions que poguessin representar la infinitat de racons de pau, tranquil·litat, singularitat i llibertat que té l'Empordà.

L'espot s'ha realitzat íntegrament durant les setmanes de confinament i totes les imatges són rodades amb dron perquè s'ha volgut captar des de l'aire l'amalgama de colors, textures i experiències pròpia de l'Empordà. Es pretén que l'espectador pugui sentir amb el seu propi cos el que sent quan ve a l'Empordà, una experiència neuronal que no s'oblida.

Es tracta, a més, d'una campanya ideada per a un públic que coneix l'Empordà, el té a prop i pot desplaçar-s'hi amb vehicle particular. D'aquesta idea va sorgir el lema central de la companya: «Jo em planto a l'Empordà». És una acció promocional optimista, que posa l'accent en la natura i el patrimoni.

Poder fer realitat aquesta campanya ha estat possible gràcies a la suma d'esforços del Consell Comarcal i els ajuntaments del Baix Empordà, del Consell Comarcal de l'Alt Empordà i de l'Associació Alt Empordà Turisme.

Aquesta iniciativa arriba per fer front a una situació que ha impactat, en més mesura, al sector turístic, que es va paralitzar totalment arran de la crisi sanitària i serà un dels últims a poder-se activar plenament. D'altra banda, la situació de tancament de la frontera incrementa la incertesa de no saber a partir de quan es podrà comptar amb els visitants estrangers, que són claus per a la recuperació de l'activitat del sector.