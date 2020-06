La carretera C-260 de Figueres a Roses, una «trampa» per a la fauna salvatge

Diversos automobilistes han reportat la mateixa informació aquestes darreres setmanes: l'eclosió de vida primaveral i els efectes del confinament sobre la natura han fet proliferar la presència d'animals de tota mena a les carreteres de la comarca. En el cas dels senglars no és res de nou, però hi ha hagut altres albiraments que fins ara no eren tan freqüents, especialment a la carretera C-260 que uneix Figueres i Roses.

La mitjana d'aquest vial desdoblat evita que els animals travessin en superfície la calçada, però res els impedeix arribar fins al mig de l'asfalt. Diumenge de la setmana passada, aquest dijous i, aquest dissabte s'han donat casos de famílies senceres d'ànecs, amb els dos adults o la femella i els pollets, caminant perduts per la carretera. El perill creix quan els ocupants d'algun automòbil s'aturen per mirar de salvar-los. En el cas dels senglars, el tram amb més albiraments és el que va des de la cruïlla de Fortià fins a Vila-sacra, especialment a la rotonda est d'aquest municipi. Daines, teixons i els nouvinguts koipús, són altres ocupants detectats en aquest vial recentment.