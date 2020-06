Figueres anuncia el tancament provisional dels carrers Sant Roc i Sant Vicenç

L'Ajuntament de Figueres ha fet públic el tancament provisional dels carrers Sant Roc i Sant Vicenç, a causa d'unes obres. El carrer Sant Roc, que enllaça l'Era d'en Vila amb la plaça Tarradellas, estarà restringit al trànsit dilluns i dimecres al matí. El carrer Sant Vicenç, que comunica el carrer Vilafant amb el de Sant Pau, ho estarà dimarts, matí i tarda. Es recomana als propietaris d'aparcaments privats, veïns i empreses que ho tinguin en compte per a la seva mobilitat.





? A causa de diferents obres a la ciutat, informem dels diferents talls de carrers:



?? Dilluns, 8 de juny. C/ Sant Roc de 09:00 a 13:00h



?? Dimarts, 9 de juny. C/ Sant Vicenç de 08:00 a 19:00h



?? Dimecres,10 de juny. C/ Sant Roc de 09:00 a 13:00h



Disculpeu les molèsties pic.twitter.com/UioN2sJsrA