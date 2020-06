En fase 3, obertura de bars de nit i discoteques sense ball de pista

Nova sorpresa del BOE. El govern espanyol ha tornat a rectificar i ara sí que permet la reobertura de bars d'oci nocturn i discoteques en fase 3. Així ho indica el Butlletí Oficial de l'Estat publicat aquest dissabte, que permet l'obertura només amb un 30% de l'aforament i avisa però que, si hi ha pista de ball, no s'hi pot ballar. "L'espai es pot utilitzar per instal·lar taules o agrupacions de taules, no es pot dedicar al seu ús habitual", assegura l'ordre del govern espanyol. La decisió arriba una setmana després que el BOE publiqués que en fase tres es podrien obrir al 50% locals de restauració i hostaleria "excepte discoteques i bars d'oci nocturn". La mesura va provocar fortes queixes del sector i, finalment, s'ha fet marxa enrere.