Roses impulsa un Distintiu per garantir el compliment dels protocols de seguretat

L'Associació d'Empresaris Roses-Cap de Creus, que agrupa unes 200 empreses, ha creat un distintiu per garantir el compliment dels protocols d'higiene i seguretat als seus establiments associats en les fases de desescalada arran de la pandèmia de la Covid-19. La iniciativa, que porta per eslògan "Roses et cuida", compta amb el suport de l'Ajuntament de Roses.

Tots els establiments associats a l'entitat que vulguin disposar d'aquest segell hauran de signar primer una declaració de responsabilitat ,segons la qual assumeixen la implantació de les mesures de seguretat i higiene establertes en els protocols sanitaris actuals. Això inclou mesures com l'ús de les mascaretes o equips de protecció individual (EPI), la disponibilitat de gels desinfectant de mans, la garantia de la distància social o la neteja i desinfecció constant dels emprovadors i el gènere. El Distintiu l'hauran de col·locar en un lloc visible del local.

La creació d'aquest segell demostra la voluntat de l'Associació d'Empresaris Roses-Cap de Creus "d'anar avançant en la línia de generar seguretat i confiança en els clients ", segons es destaca des de l'entitat. La idea també és reconèixer la tasca de l'empresariat, que en tot moment rebrà assessorament i guia en la implementació d'aquestes mesures per part de l'Associació.

Per l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, "és important manifestar que es treballa per a la seguretat i el compliment de les normatives . Cada segell que afegim , rigorós i de compromís com aquest o els certificats Emas, ISO , club de les Badies mes Belles del món (avalats per auditories medi ambientals ), certificats de qualitat de les aigües (a Roses, Excel·lent) sumen i posen de manifest que Roses és un destí preparat i de qualitat".



Manual de Bones Pràctiques

A més, l'entitat ha impulsat un Manual de Bones Pràctiques que complementa i reforça els protocols establerts al BOE pel que fa al comerç , als serveis i a la restauració. S'han editat cartells informatius que s'hauran de col·locar també en llocs visibles dels establiments amb un seguit de recomanacions de cara al client com ara dur posada la mascareta; fer servir el desinfectant de mans; respectar la distància de seguretat de dos metres i l'aforament del local; esperar el torn; respectar el control de l'aforament als lavabos; pagar amb targeta i seguir en tot moment les indicacions dels responsables de l'establiment. L'entitat està treballant per fer el mateix al sector de l'allotjament. Des de l'Associació d'empresaris Roses-Cap de Creus s'apel.la a la col·laboració dels professionals i dels clients per vetllar per la salut de tots.

Tota la informació en relació al Distintiu i al Manual de bones Pràctiques es pot consultar al web de l'entitat www.empresarisrosescapdecreus.cat així com les empreses que s'hi han adherit i es comprometen a complir amb el que indiquen les etiquetes.

Fa uns dies l'Associació i l'Ajuntament de Roses es van mostrar preocupats per algunes situacions que s'havien detectat sobretot en alguns establiment de restauració que podien obrir les seves terrasses d'acord amb les limitacions establertes en la primera fase de la desescalada i van fer una crida conjunta a la responsabilitat per tal de garantir el compliment de les mesures de seguretat i higiene. És per això que ara des de l'Associació s'ha decidit impulsar aquest Distintiu i el Manuel de Bones pràctiques.



Donació a Càritas i Creu Roja

Conscients de que aquest crisi està colpejant amb força als col·lectius més vulnerables, l'Associació d'Empresaris Roses-Cap de Creus va iniciar una campanya solidària entre els seus associats amb l'objectiu de contribuir a pal·liar els efectes de la crisi. En el marc d'aquesta campanya l'entitat ha recaptat 3.110 euros que aniran destinats a Càritas i Creu Roja, dues de les entitats que han vist augmentar les peticions d'aliments i necessitats bàsiques per la crisi social i econòmica arran de la pandèmia.