El mercat de la roba dels diumenges a Roses obrirà amb un 50% de parades

A partir d'aquest diumenge 7 de juny, el mercat no sedentari (mercat de la roba) que se celebra els diumenges a l'aparcament situat darrera de la Ciutadella de Roses, comptarà amb el 50% de les parades en funcionament. Per la seva banda, el mercat de fruita i verdura, es reubica a l'Illa d'Ítaca, davant dels Cinemes Roses.

El sistema establert per l'Ajuntament per a l'assignació de dies en què podrà obrir cada parada respon a una distribució de dies alterns, de manera que el primer i tercer diumenge de cada mes podran assistir al mercat les parades amb número d'ordre senar, mentre que el segon i quart diumenge es reserva per a les de número parell.

Per tal que els clients puguin assistir al mercat amb seguretat, el consistori ha adoptat les mesures establerts per les autoritats sanitàries, com ara el suficient distanciament entre parades, el control d'accés al recinte, els dispensadors de gel hidroalcohòlic a disposició de totes les persones que vulguin accedir al mercat, etc.

D'altra banda, i amb l'objectiu de donar compliment a les distàncies entre parades establertes, el mercat de fruita i verdura que se celebra els diumenges al costat del Mercat Cobert, passa a reubicar-se a partir d'aquest diumenge a l'esplanada de l'Illa d'Ítaca, davant dels cinemes. Aquest nou emplaçament es mantindrà mentre duri el Pla de transició cap a una nova normalitat.