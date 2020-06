Inicien una campanya a través de les xarxes socials per reivindicar més espais per a bicicletes a Figueres

El confinament per la covid-19 ens va obligar a ajornar una Bicicletada reivindicativa per reclamar més espais per a la bicicleta a Figueres que estava prevista pel passat 28 de març i que comptava amb el suport de 23 entitats de la ciutat. La Iaeden-Salvem l'Empordà, els organitzadors, opinen que és hora de recuperar l'esdeveniment amb un nou format. Així, aprofiten el dia 5 de juny, dia mundial del medi ambient, per començar la campanya #bicicletadaenxarxa.

Des d'avui i fins al diumenge 14 de juny realitzaran una acció a les xarxes amb la voluntat que serveixi per aconseguir més espai per a les bicicletes i, així, avançar cap a una mobilitat més sostenible, lluitar contra l'emergència climàtica i anar cap a unes ciutats més amables, que cuidin millor la nostra salut i que ens ofereixin més qualitat de vida. "Les ciutats amb menys cotxes, més bicicletes i més espais per als vianants són més sanes, netes i amables. S'hi viu millor. Això és el que volem per Figueres", expliquen els organitzadors per transmetre el missatge de la seva campanya.

Els objectius de la bicicletada són: la creació d'una xarxa de carrils bici per la circulació segura de les bicicletes; la pacificació del trànsit allà on no es puguin crear carrils bici; una xarxa d'aparcaments segurs per a bicicletes i patinets; i l'aprovació urgent d'una ordenança que reguli l'ús de la bicicleta i dels patinets per garantir que les mesures que reclamem no perjudiquen ni la mobilitat de les persones ni la seva seguretat. En concret, la campanya consisteix a publicar missatges a les xarxes socials de Twitter i Instagram, etiquetant #bicicletadaenxarxa. Poden ser fotografies, vídeos, textos o qualsevol cosa que tingui relació amb els punts reivindicats.