Hostaleria de Girona i patronal espanyola aniran a l'una per avançar l'obertura de fronteres

Front comú de l'empresariat hostaler gironí i espanyol per aconseguir que les fronteres obrin com més aviat millor. El president de la patronal Hostelería España, José Luís Yzuel, ha anunciat aquest divendres al migdia que pressionarà el govern espanyol per avançar la data, prevista per a l'1 de juliol. Per la seva banda, el president de la Federació d'Hostaleria de comarques gironines, Antoni Escudero, també ha anunciat que treballaran per tenir una nova data. "Sí que ve d'una setmana", ha clamat Escudero. El president gironí ha incidit en el fet que la demarcació de Girona té una forta dependència del visitant francès. Per la seva banda, Yzuel ha criticat que el govern espanyol hagi pres les "mesures més dràstiques" de tot Europa.

Després que el govern espanyol rectifiqués sobre l'obertura de fronteres terrestres amb França i Portugal, el sector hostaler reivindica una vegada més la importància de permetre la circulació amb altres països, com ara França. Així ho ha defensat aquest divendres el president de la Federació d'Hostaleria de les comarques gironines, Antoni Escudero, i el president de la patronal Hostalería España, José Luís Yzuel, que s'han reunit a Cadaqués.

Yzuel ha afirmat que "no pot ser que Itàlia, que ha estat en una situació tan greu com Espanya reobri les fronteres" mentre que el govern espanyol manté les restriccions fins al juliol. En la mateixa línia, Antoni Escudero ha apuntat que pels empresaris turístics gironins "sí que ve d'una setmana" que es permeti la lliure circulació amb França i per això cal obrir la frontera com abans millor.

El president d'Hostalería España s'ha mostrat confiat en la decisió de la Comissió Europea que ha instat als 27 socis recuperar la lliure circulació entre els estats membres abans de finalitzar el mes de juny. "Confio en què no haurem d'esperar tant", ha conclòs Yzuel.

De tota manera, tan Escudero com Yzuel han lamentat que l'executiu de Pedro Sànchez anunciés una data i una hora després hagués de rectificar-la. "És més del mateix", ha afegit el president de la patronal espanyola. De fet, Yzuel ha criticat la gestió del govern espanyol al llarg de tota la crisi sanitària. Segons el president, s'ha adoptat "l'estratègia comunicativa de "ràdio macuto'", ja que no anunciaven "quina previsió tenien" de la reactivació econòmica, ni de l'evolució de la pandèmia.

Per altra banda, el president de la patronal també s'ha mostrat disconforme amb les mesures sanitàries que ha adoptat l'Estat en la reobertura de l'hostaleria. "Són les mesures més dràstiques de tot Europa", ha exclamat. Yzuel ha assegurat que la resta de països europeus ha fixat la distància mínima de seguretat en un metre, mentre que a l'estat espanyol és de dos. "Se l'han tret del barret", ha afegit el líder d'Hostalería España, "no cal que siguem els llestos de la classe".

Per altra banda, des de la patronal mantenen els seus dubtes sobre el futur dels ERTO en el món turístic. Tot i que algunes converses apunten que es podrien mantenir fins passat l'estiu, "encara no hi ha cap garantia" que passi una vegada s'acabi l'estat d'alarma.

Una demarcació amb un llit per cada dos habitants

Antoni Escudero ha remarcat la importància del sector turístic a la demarcació de Girona dins del motor econòmic. De fet, ha detallat que hi ha més de 41.000 allotjaments turístics que representen unes 431.000 places hoteleres. Cal recordar que la població global de tota la demarcació no supera els 800.000 habitants.

Aquesta oferta important en places hoteleres significa que la majoria de públic no és de la demarcació ni de l'estat espanyol. De fet, Escudero ha recordat que el 50% dels visitants a Catalunya són francesos. "Necessitem aquest 50% i necessitem a la resta d'europeus que volen venir a la Costa Brava i a Catalunya", ha reblat.