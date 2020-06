La Fundació Salut Empordà celebra el Dia Mundial del Medi Ambient repartint ampolles de vidre entre els professionals

Avui és el Dia Mundial del Medi Ambient, i com cada any, la Fundació Salut Empordà (FSE) ha volgut dur a terme alguna acció per conscienciar els professionals de l'entitat de la necessitat de preservar el medi ambient i de fer canvis en el dia a dia per aconseguir-ho. Enguany, s'ha repartit una ampolla de vidre a cada treballador gràcies a la donació que ha fet FISERSA (l'empresa municipal de serveis de l'Ajuntament de Figueres) en el marc de la campanya Aigua de Figueres, amb l'objectiu de fomentar l'ús de materials reutilitzables i reciclables.

Entre les accions que duu a terme la FSE per ser una entitat verda, seguint amb la campanya per eliminar el consum de plàstic iniciada l'any passat, recentment a la Cafeteria s'ha introduït un nou model de carmanyola d'un sol ús que és de paper cartró reciclat.

Més accions per a la millora ambiental

Durant el 2019 la Fundació Salut Empordà va executar una sèrie de mesures per a reduir els nivells de consum energètic, com són la renovació tecnològica de dos dels quiròfans i la modificació de la climatització en dos més. En la gestió i selecció de residus, va implantar auditories per millorar els diferents processos i va iniciar una campanya per a reduir l'ús del plàstic a la Cafeteria i les màquines expenedores de cafè. A l'ABS l'Escala també es va treballar per reciclar el paper i els plàstics usats a les consultes.

Pel que fa al consum, l'any 2019 la Fundació va assolir un estalvi de MWh del 3,93%, la qual cosa representa una reducció del 28% de tones de CO2 generades per la FSE respecte al 2018. Si mirem el detall, l'any passat el consum elèctric va disminuir en un 2,97% respecte al 2018. Es va baixar el consum de gas en un 2,65% a l'Hospital de Figueres, en un 3,16% a la cuina, i en un 12,69% al Centre Sociosanitari Bernat Jaume. Pel que fa al consum d'aigua, en el darrer any aquest va pujar globalment un 3,62% i per al 2020 s'han planificat accions concretes per a reduir-lo.