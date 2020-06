La crisi obliga a suspendre les Beques a la joventut Excel·lent de Figueres d'aquest any

Els 10.000 euros de les Beques a la Joventut Excel·lent de Figueres es destinaran a la compra de llibres i material escolar per pal·liar els efectes de la COVID-19. La pandèmia ha provocat que el premi, que consistia en una estada a Londres per millorar l'anglès i a València, no sigui possible. Per aquest motiu els diners es destinaran a despeses educatives.

Les Beques a la Joventut Excel·lent són unes distincions que reconeixen l'esforç personal dels alumnes figuerencs en l'àmbit escolar per aconseguir l'excel·lència acadèmica, així com l'esperit emprenedor. L'any que ve, un cop superada la pandèmia, s'obriran unes noves bases que obriran els premis a més alumnes i a més estudis.