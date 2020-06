Les autoescoles gironines veuen "molt complicada" la nova tramitació en línia

Les autoescoles gironines han decidit que tornaran a portar els alumnes a examen tot i que creuen que el nou sistema per presentar la documentació en línia a la Prefectura de Trànsit és "molt complicada" i que hi hauran de destinar molts esforços per aplicar la nova metodologia. Ho han decidit en una assemblea virtual que s'ha fet aquest divendres, l'endemà que representants de l'associació es reunissin amb els responsables de la Prefectura de Trànsit de Girona per conèixer els canvis per la covid-19. Hi haurà 13 examinadors, un més que fins ara però faran menys exàmens per dia. Els exàmens pràctics de cotxe, camió i moto es reprendran el 17 de juny i durant l'agost també se'n faran, tal com reclamaven les autoescoles.

Les autoescoles gironines van decidir la setmana passada que reobririen aquest dilluns amb l'entrada al nivell 2 de desescalada però que no portarien encara els alumnes a examen perquè volien conèixer abans com es prepararia la documentació en línia i quants examinadors hi hauria disponibles. Uns punts que des d'ahir dijous ja han aclarit durant la reunió de representants de l'Associació d'Autoescoles de Girona i de la Prefectura de Trànsit.

Aquest divendres ho han debatut en assemblea i han decidit acceptar les condicions i donar un "vot de confiança" a la Direcció General de Trànsit perquè, entre tots, aconsegueixin resoldre els dubtes i dificultats de la nova tramitació en línia. El seu president, Joan Sala, ha explicat a l'ACN que veuen el nou sistema "molt complicat" i que necessitaran destinar-hi molts esforços per adaptar-s'hi. Si bé Trànsit els ha facilitat documentació i tutorials de com s'ha de fer el procés administratiu, ja han demanat una reunió telemàtica perquè se'ls expliqui amb detall tot el procés.

D'altra banda, han demanat endarrerir els primers exàmens previstos, com són el de recuperació de punts i el de mercaderies perilloses, fixats per als dies 11 i 12 de juny per passar-los al 15 i 16 per tenir més temps per adaptar-se a la nova tramitació. Pel que fa als carnets de cotxe, camió, remolc i autocar, els exàmens es reprendran el 17 de juny. A més a més, durant l'agost també es faran exàmens, tal com venien reclamant.

També se'ls ha informat que els exàmens teòrics que fins ara es podien fer a Ripoll i Olot ara s'hauran de fer a Girona, una decisió que no ha agradat a les autoescoles que reclamen poder-ho fer com fins ara.



Els examinadors disponibles

L'equip d'examinadors estarà format per 13 persones (un serà itinerant), un més del que tenien fins ara. Ara bé, des de l'associació expliquen que els consta que tres d'ells estan actualment de baixa alhora que desitgen que es recuperin ben aviat. D'altra banda, els examinadors reduiran l'horari i faran cinc hores al dia i això comportarà que facin un màxim de 10 exàmens diaris i no 12 com fins ara. I pel que fa a l'espai on es fan els exàmens teòrics, aquest es reduirà al 50% i en comptes de trenta alumnes per torn n'hi haurà entre dotze o quinze.

El pròxim 10 de juny els responsables de les autoescoles tindran una reunió telemàtica amb els examinadors i personal de prefectura per aclarir els dubtes sobre els exàmens i els nous protocols.

Des de les autoescoles no descarten prendre mesures en cas que hi hagi problemes amb el nou sistema. "Hem obert, presentarem a exàmens però no afluixarem amb les reivindicacions", ha subratllat Sala. El president també ha dit que la primera setmana d'obertura ha estat "molt fluixa", més del que es pensaven. Però per la setmana vinent ja tenen les agendes més plenes per preparar els alumnes.

