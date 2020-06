El govern espanyol fa marxa enrere i diu ara que l'arribada de turistes serà a partir de l'1 de juliol

El govern espanyol fa marxa enrere i insisteix ara que l'arribada de turistes es farà a partir de l'1 de juliol. Tot i que la ministra Reyes Maroto ha dit aquest matí que els controls fronterers amb França i Portugal s'aixecarien el 22 de juny i els turistes d'aquests països ja podrien començar a venir, l'executiu ha enviat una nota "aclaridora" afirmant els controls "podran prorrogar-se més enllà de l'estat d'alarma" i que "la mobilitat internacional segura es farà a partir de l'1 de juliol". Des del ministeri d'Indústria diuen que es mantenen "contactes permanents" amb la Comissió Europea per "coordinar i harmonitzar l'eliminació progressiva de les restriccions" i que Interior també parla amb França i Portugal per "coordinar" les mesures.

La confusió generada per la ministra Reyes Maroto arriba després que, en una trobada amb periodistes internacionals, afirmés que amb l'aixecament de l'estat d'alarma, s'eliminarien els controls terrestres amb França i Portugal.

"Vull confirmar que a partir del 22 de juny les restriccions de mobilitat terrestre amb França i Portugal s'eliminaran", havia dit Maroto, afegint també que "en principi" també cauria la quarantena. "Es permetrà recuperar a turistes francesos i de Portugal, per via terrestre, ja que ara hi ha una restricció important en la mobilitat", havia afegit la ministra.

Segons Maroto, l'Estat espanyol ja treballa en aconseguir acords bilaterals amb França i Portugal per establir les condicions de la reobertura i eliminar la petició de quarantenes. En aquest sentit, des del ministeri d'Indústria precisaven que l'aixecament dels controls no implica la reobertura total de les fronteres.

Fonts del ministeri d'Exteriors, però, admetien desconèixer la qüestió i remetien a la nota "aclaridora" que ha acabat enviant Indústria. Tampoc a Interior, que té les competències en fronteres, tenien coneixement dels plans d'aixecar controls.

De fet, l'anunci de la ministra fins i tot ha generat "sorpresa" a Portugal. En declaracions a l'Agència de Notícies de Portugal, el ministre d'exteriors portuguès, Augusto Santos Silva, ha criticat que la decisió no s'havia adoptat en cooperació entre tots dos estats tal com reclama Brussel·les. Per això, Lisboa ha demanat explicacions al govern de Pedro Sánchez.

El ministre portuguès també ha lamentat que el govern de Sánchez imposés una quarantena als viatgers que entrin a Espanya de forma "unilateral". "Desafortunadament s'estan succeint declaracions de ministres espanyols que no estan dins del marc de cooperació", ha dit Santos Silva.