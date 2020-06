La Fundació Salut Empordà gastarà més de 800.000 euros per fer front a la pandèmia del coronavirus

La pandèmia del coronavirus suposarà per a la Fundació Salut Empordà (FSE) una despesa no contemplada en el pressupost del 2020 de 810.835,23 euros. Aquest total inclou 249.687,41 euros de consums de material sanitari i 249.652,52 euros de personal (s'han fet 153 contractes nous) en el període que va del 16 de març a l'1 de juny, quan la pandèmia ha tingut més incidència a l'Alt Empordà.

També cal sumar-hi 311.495,3 euros en concepte d'inversions i petites obres per adaptar les instal·lacions dels tres centres de la FSE. Algunes de les actuacions ja s'han dut a terme i d'altres s'executaran en les properes setmanes, amb l'objectiu d'adequar els serveis a les noves necessitats derivades de la Covid-19 i garantir la seguretat dels usuaris i dels professionals.

Entre les inversions hi ha la compra d'aparells nous, com són vuit monitors per la Unitat de Monitorització (UMO) del servei d'Urgències (53.240 euros), una rentadora per reforçar el servei de Bugaderia (8.317,24 euros) o un miniautoclau per a esterilitzacions (6.500 euros).

Des de principis de març i fins al mes de setembre també es duran a terme diverses obres, com és el cas de la construcció d'un passadís exterior que connectarà l'Edifici Est amb Consultes Externes i reduirà el pas de persones per l'interior de l'hospital (134.000 euros), la creació d'una nova consulta del servei de Pneumologia per a les espirometries (25.000 euros), l'adaptació de sis boxs de la UMO per atendre pacients semicrítics (7.992,8 euros), els canvis a la cafeteria per separar els usuaris externs dels professionals sanitaris (10.000 euros) o l'adequació d'habitacions i de consultes del servei de Pediatria (8.319,41 euros).