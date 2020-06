Final de curs estrany per l'escola municipal de música de Castelló d'Empúries

Final de curs estrany per l'escola municipal de música de Castelló d'Empúries FREEPIK

Tot i haver-se vist amb la obligació d'anul·lar moltes activitats que l'Escola municipal de música de Castelló d'Empúries tenia programades durant aquests darrers mesos de curs, i també la festa de comiat, que no odrà ser. L'activitat de l'escola no ha parat ni un moment. Un testimoni d'aquesta activitat són les #AudicióVirtual, on alumnes i professors, individualment o en grup, mostren el que estem treballant des de casa. Es pot gaudir de l' #AudicióVirtual a les xarxes de l'escola (Youtube, Facebook i Instagram).

L'escola seguirà amb les activitats telemàtiques fins al divendres 19 de juny, dia en què acaba oficialment el curs 2019-2020. De totes maneres, abans d'acabar el curs, els agradaria oferir la possibilitat de fer una tutoria/classe individual amb els alumnes d'instrument. Aquesta trobada servirà per planificar una mica la feina d'estiu i fer una ullada als instruments per deixar-los a punt per treballar de valent a l'estiu. Serà una trobada totalment voluntària i d'acord amb totes les mesures de protecció que siguin necessàries.

Durant aquestes tres útimes setmanes farem també la inscripció pel curs 2020-2021. Per facilitar la tasca, l'escola enllaça la fitxa d'inscripció en format PDF editable.

L'escola de música està oberta als alumnes a partir dels sis anys (o de cinc anys, si queden places lliures al grup d'iniciació) i sense límit d'edat a partir d'aquí. "Durant l'estiu treballarem amb il·lusió per preparar les activitats del nou curs i amb la voluntat de poder oferir noves especialitats, com la bateria i la guitarra elèctrica, a les assignatures i instruments que ja venim oferint2, expliquen.