Educació vol arribar a un acord amb Bàscara per "garantir l'educació" però adverteix que farà "complir la llei"

El Departament d'Educació vol arribar a un acord amb l'Ajuntament de Bàscara que permeti garantir el dret a l'educació dels alumnes, tant del mateix municipi com de poblacions veïnes com Pontós. El conseller Josep Bargalló ha afirmat que estudiaran la proposta d'espais alternatius que fa l'ajuntament per comprovar si compleixen les condicions. "La meva voluntat és arribar a un acord, la meva obligació es fer complir la llei", ha dit Bargalló. En aquest sentit, ha assegurat que l'escola de Bàscara "no està oberta de manera correcta" i ha obert la porta a utilitzar les instal·lacions d'alguna escola veïna actualment tancada. "Si en un lloc ens neguen espais, al costat ens en donen", ha apuntat el conseller.

El conseller d'Educació ha refermat el respecte del Departament amb l'autonomia municipals però ha recordat que com a autoritat educativa tenen l'obligació de garantir el dret dels alumnes a poder tornar a les aules. "El que volem és que l'alumnat de Bàscara i de poblacions veïnes com Pontós, que també s'hi escolaritzen, tinguin el mateix dret a l'educació que la resta de l'alumnat de Catalunya, tant ara com al setembre", ha afirmat Bargalló.

Per això, ha assegurat que el Departament analitzarà la proposta de l'equip de govern de Bàscara, que s'oposa a la reobertura de la llar d'infants la Baldufa i de l'escola Joan Reglà i ha posat a disposició espais municipals alternatius. Segons Bargalló, hauran d'analitzar l'alternativa i determinar si compleix amb les "condicions educatives". "Si les compleix, els podrem utilitzar, però sinó hi ha espais en altres municipis, ara i al setembre", ha advertit el conseller.

En aquest sentit, Bargalló assegura que la voluntat de Departament és arribar a una solució acordada amb l'Ajuntament de Bàscara però adverteix que, sinó, ja estan analitzant diferents opcions per garantir el dret a l'educació de l'alumnat. "La meva voluntat és arribar a un acord, la meva obligació es fer complir la llei", ha exposat el conseller en declaracions a l'ACN. I ha subratllat que l'ordre de les prioritats és justament aquesta, "primer arribar a un acord i després fer complir la llei".

Entre les opcions que el Departament estudia hi ha reobrir una altra escola municipal de poblacions veïnes que actualment estigui tancada. "Si en algun lloc ens neguen espais, al costat ens en donen", ha apuntat Bargalló que afirma que l'escola de Bàscara "no està oberta de manera no correcta" i recorda que "l'autoritat en matèria educativa és el Departament".

"No tenim cap ganes de conflicte, cap ni una, però per damunt de les nostres no-ganes de conflicte hi ha el dret a l'educació", ha apuntat el conseller que referma, però, que si no s'arriba a una solució hauran "d'actuar".

Educació va enviar un requeriment a l'ajuntament perquè reobrís els centres educatius. L'equip de govern ha respost amb aquesta proposta d'espai alternatiu i reclamant al Departament que assumeixi qualsevol responsabilitat de la reobertura. "Sempre que s'obre una escola és sota la responsabilitat del Departament d'Educació, sempre, és evident, perquè és l'autoritat educativa i això és indiscutible", ha conclòs Bargalló.