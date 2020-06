Palau-Saverdera suspèn el Pla pel desenvolupament urbanístic del sector SUD3

L'Ajuntament de Palau Saverdera ha acordat per unanimitat suspendre la tramitació inicial del Pla Parcial del sector SUD3, situat sobre del restaurant Casa Carmeta, perquè "el Pla Parcial incompleix la normativa en 15 aspectes".

En paral·lel a aquest acord, l'Ajuntament ha encarregat els treballs per a modificar el Pla General, amb l'objectiu que els terrenys que s'inclouen dins del SUD3 es qualifiquin de no urbanitzables.



Exhaurit el termini de suspensió de llicències

Al mes d'abril de l'any 2019, el ple del consistori ja va aprovar, amb els vots a favor de l'equip de govern, Gent de Palau i Alternativa per Tothom, i les abstencions del PDeCAT, una suspensió de llicències urbanístiques pel termini d'un any en aquest mateix sector que el POUM qualifica de sòl urbanitzable per a ús residencial.

En aquell momement, l'Ajuntament estava tramitant un Pla Parcial de desenvolupament urbanístic, a petició d'un promotor. Va ser la demanda d'un veí de fer un estudi per a convertir els terrenys en no urbanitzables el que va provocar la suspensió de llicències i aprofitar el moment per encarregar un estudi tècnic per determinar si era procedent modificar el planejament.

En el ple del passat dijous es va deixar exhaurit aquest termini de suspensió de plans urbanístics i l'atorgament de llicències que afectava aquest sector des del 15 de maig del 2019



Finançament per altres actuacions

En el mateix ple, celebrat dijous passat, es van notificar dues modificacions del pressupost municipal per tal d'assegurar el finançament de dues actuacions importants: la substitució de part de l'enllumenat públic del nucli urbà per lluminàries Led i l'adequació del Centre Cívic a la normativa contra incendis i d'accessibilitat.

El contracte de substitució de l'enllumenat té un cost de 40.566,70 euros, dels quals, 30.000 euros es pagaran amb una subvenció de la Diputació de Girona i els 10.566,70 euros els assumirà el consistori. Aquest contracte s'ha adjudicat a Electricitat Boquet SL, a través de l'adhesió a l'acord marc de l'Associació Catalana de Municipis (ACM).

El projecte de fase 1 contra incendis i accessibilitat del Centre Cívic , que aviat es licitarà, té un cost de 113.420,15€ euros, dels quals, 90.000 euros provenen d'una subvenció de la Diputació i la resta es cobrirà amb recursos propis.

Durant la mateixa sessió de ple es va aprovar definitivament el plànol de delimitació per a la prevenció d'incendis forestals i inicialment el projecte executiu de la franja de protecció perimetral.

Es va rebutjar la proposta de l'equip de govern d'aprovació del projecte per tancar la part de baix de la nova plaça de Can Lluent i convertir l'espai en un magatzem.