Tots els testos de la Covid-19 a l'Asil Vilallonga donen negatiu

L'Asil Vilallonga de Figueres ha donat a conèixer el resultat de les proves de la Covid-19 fetes als residents, personal propi i subcontractats el 15 de maig passat, «sense detectar-ne cap de positiu», segons l'entitat.

L'Asil va iniciar l'aplicació de diverses mesures sanitàries a principis de març, com concentrar les visites en una sala pròxima a l'entrada, reduir-ne l'horari i restringir-les a un familiar per evitar l'acumulació de persones, extremar el rentat de mans i d'elements de subjecció, i es va prescindir d'estudiants, voluntaris i serveis no essencials.

Miquel Aiguabella, president del Patronat, ha explicat que «seguirem amb les mesures sanitàries, a fi de protegir-nos del virus».