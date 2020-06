La reforma de l'ordenança de circulació de Roses s'endarrereix

La regidoria de Seguretat de l'Ajuntament de Roses ha vist com la modificació de l'ordenança de circulació quedava directament afectada per l'estat d'alarma per la Covid-19. Aquest projecte de nova regulació estava relacionat amb el pla de millora de la circulació que ja s'havia iniciat en diferents sectors de Roses, i que tenia la previsió de ser aprovada en el ple del consistori del març.

El responsable de l'àrea de Seguretat, el tinent d'alcalde Joan Plana, reconeix que «l'aprovació encaixava per terminis, però no ha estat possible i es retardarà bastants mesos». Aquesta és una realitat que ha afectat moltes altres àrees que han vist com els seus projectes quedaven frenats «És una dinàmica general, els calendaris sobre el qual treballar s'han modificat i s'han desquadrat tots». Tanmateix, el mateix regidor reconeix que «davant de tot plegat, endarrerir els projectes és l'afectació menor, tenint en compte que l'àmbit econòmic i social han rebut majors impactes».

Tot i que la previsió del consistori rosinc era treballar el pla de millora de la circulació en un nou sector abans de l'estiu, amb l'estat d'alarma de la Covid-19 no ha estat possible. Plana explica que «una candidata era una zona de Santa Margarida, i una altra de més envergadura, el Mas Mates, perquè hi viuen més de dues mil persones, i és més ambiciós».

Encara que hi hagi un avançament en les fases de la desescalada, es descarta treballar-hi en ple estiu «tot i que aquest any segurament hi ha menys afluència, no és la millor època per a fer-ho». En tot cas, s'espera que es puguin reprendre després de l'estiu «si hi ha una situació de més normalitat», admet Joan Plana.