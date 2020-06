Les paraules més repetides al petit comerç són «subsistir, resistir i aguantar»

L'Alt Empordà es troba, des d'aquest 1 de juny, en la fase 2 de la desescalada. Això implica menys restriccions de mobilitat personal i, sobretot, una operativitat més gran per part dels negocis i empreses. El canvi de fase per l'evolució sanitària arriba després d'una «aixafada econòmica increïble» per al petit comerç, tal com ho denomina el sabater figuerenc Miquel Roig, que calcula que, com a conseqüència de la pandèmia, la facturació a les seves botigues és un 70% inferior. «Si abans veníem deu sabates, ara en venem tres, així de clar», lamenta el botiguer d'Orígens i Calçats Roig de Figueres.

Toca remuntar, però la situació no és fàcil, i les paraules més repetides per les persones que regenten negocis familiars són «subsistir, resistir i aguantar». «D'un dia per a un altre et diuen "vostè demà ha de tancar". Imagina't la gran incertesa que t'envaeix en aquell moment», relata Miquel Roig, que, com tots els comerciants, amb la reobertura, s'ha vist obligat a adaptar els seus establiments als protocols de seguretat i higiene que marca el Govern, i a reduir costos d'allà on poden.

Els botiguers veuen la nova normalitat com un gener costerut, lent i feixuc. I l'horitzó de la seva recuperació econòmica s'albira a finals d'any, per Nadal. El matrimoni Ricard Arbussé i Mari Ripoll no veu necessari incorporar de moment les tres dependentes de la botiga de roba Puig Giralt de Figueres, que estan subjectes a un ERTO. «De moment, per la feina que hi ha ens en podem fer càrrec els dos sols. Aquests dies, la gent no ve de compres, ve a comprar. Venen clients que ja coneixem i que saben el que tenim. Venem algun pijama o alguna peça per renovar aquelles que se'ls han quedat petites o grans durant el confinament», comenta Ricard Arbussé, que també explica que, a banda de gel hidroalcohòlic, pantalles facials, guants i mascaretes, han hagut de comprar una cabina amb desinfectant d'ozó per desinfectar les peces que els clients s'emproven i estan a l'espera de rebre una catifa desinfectant per a l'entrada de l'establiment.

I és que l'abans i el després de l'emergència sanitària s'evidencia en la manera com les empreses han de treballar ara. La perruquera Tonyi Barragan, per exemple, exigeix a clients i clientes l'ús permanent de mascaretes i, quan posa el tint al cabell, ella mateixa ofereix mascaretes perquè les personals no s'embrutin. «No és cap dificultat rentar caps amb la mascareta posada, perquè l'únic que pot passar és que es mulli la goma, però de seguida s'asseca», anota Tonyi Barragan, que assegura que se sent tranquil·la de poder treballar sola a la seva perruqueria perquè així garanteix que ella és l'única responsable que tot estigui ben desinfectat i que es compleixen les normes que marca la Federació de Perruquers. Fins i tot, compta amb tovalloles i bates d'un sol ús per a cada clienta.

En el sector de la restauració, la imaginació per renovar l'estructura de negoci també forma part de l'interès per tirar endavant enmig d'aquesta crisi. El Restaurant La Gruta, de l'Escala, va aprofitar la possibilitat de poder oferir menjars per emportar per iniciar una activitat nova al seu negoci durant el confinament. «Per sort, aquests dies no ens ha faltat feina perquè portar menjars a domicili, entre el meu home i jo, ha anat bé, però també t'he de dir que, si no haguéssim demanat un préstec ICO per a empreses i autònoms, hauríem hagut de tancar, perquè no hauríem pogut fer front al lloguer i les factures», comenta la propietària de La Gruta, Montse Carné Rey. El seu restaurant, per exemple, mai abans havia disposat de terrassa exterior, i ara han fet el possible per muntar cinc taules. «Les hem tret de dins per solucionar les distàncies al menjador i les hem pogut posar a fora. Dijous passat va venir un tècnic municipal a prendre les mides i ens n'hi caben cinc», es felicita Montse Carné Rey.

Hi ha altres sectors econòmics que viuen amb preocupació i incertesa la remuntada. Perquè no tothom té la sort de tornar a apujar la persiana, tot i poder fer-ho en la fase 2. Avui dia, hi ha centres de reforç educatiu i d'activitats extraescolars, per exemple, que, ben entrat el juny i amb el curs a les acaballes, no han aconseguit reunir els grups d'alumnes necessaris per reprendre la seva activitat.



