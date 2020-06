Els micropobles volen que la desescalada sigui «segura»

Representats per Xavi Camps, l'alcalde de Palau de Santa Eulàlia, l'Associació de Micropobles de les comarques gironines ha participat, aquesta darrera setmana, en una reunió amb autoritats del Govern de la Generalitat «per garantir un desconfinament segur i adequat a les realitats dels miropobles». Entre els assistents, hi havia la consellera de Salut, Alba Vergés; el conseller d'Interior, Miquel Buch, i el delegat del Govern a Girona, Pere Vila.

L'objectiu: tractar el canvi a la fase 2 del desconfinament a la Regió Sanitària de Girona. «Ens han confirmat que entrem en fase 2 aquest dilluns 1 de juny», manifestava Camps en finalitzar la reunió per videoconferència. També va dir que havien qüestionat «temes que no se saben com aniran, com casals, escoles o parcs infantils».

Precisament, a Palau de Santa Eulàlia, han estat treballant per fer un referèndum, tot aprofitant la pandèmia del coronavirus. «Vam seleccionar una sèrie de gronxadors per complementar els que tenim. Teníem una quantitat determinada per gastar i vam restar el manteniment dels que hi ha i la instal·lació dels nous. La resta vam fer que ho decidissin la mainada fins a 12 anys», explica Xavi Camps. Primer de tot, van decidir fer una reunió amb un representant de la mainada per decidir quins posaven per poder escollir. Llavors, es va puntuar cada gronxador proporcionalment segons el seu cost entre 1 i 10. «Els hem passat pel punt de difusió del poble perquè els nens votessin. Hi van haver 18 participants, la qual cosa és una brutalitat», diu Camps. Van sortir dos noms escollits, Squalus i Smurf. «Vam passar els resultats per a tothom i ja estan muntats, esperant la fase 2», assegura el batlle del poble més petit de la comarca de l'Alt Empordà.