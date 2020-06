Fortià deixa créixer l'herba en dues finques per afavorir la biodiversitat natural

L'Ajuntament de Fortià s'ha sumat a una campanya que té per objectiu preservar el màxim els herbassars que es trobin en zones verdes sense cap funció antròpica. Així és com s'ha previst deixar dos terrenys allunyats de cases sense segar de forma temporal: la parcel·la de serveis de la urbanització del Rec del Molí i la del camp situat just darrere de la Casa Gran.

«En aquestes dues zones, es mantindrà l'herbassar que s'ha creat fins que les diferents herbes hagin completat el seu cicle i es comencin a assecar. Llavors es procedirà al seu desbrossament», expliquen des de l'Ajuntament, alhora que argumenten que l'actuació permet afavorir una gran quantitat de fauna associada als herbassars.