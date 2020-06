El mapa comarcal d'accions socials impulsa el dispositiu d'atenció +70

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà va elaborar un mapa amb totes les iniciatives que s'estaven impulsant a la comarca per donar resposta a les necessitats de la ciutadania, agreujades per l'estat d'alarma. Un cop fet, des de l'Àrea de Benestar del Consell, van detectar la necessitat de donar atenció personalitzada a les persones més grans de setanta anys.

La iniciativa de suport telefònic es va dur a terme entre el 16 d'abril i el 25 de maig en tretze municipis de la comarca que presentaven indicadors d'envelliment poblacional elevats o d'aïllament geogràfic i residencial. Concretament, a Mollet de Peralada, Palau de Santa Eulàlia, Sant Climent Sescebes, Espolla, Agullana, Vilamacolum, Sant Llorenç de la Muga, Portbou, Maçanet de Cabrenys, Peralada, la Jonquera, Vilafant i Roses.

Durant les gairebé sis setmanes que ha estat en funcionament, els professionals participants en aquest dispositiu van contactar amb 2.600 persones residents en aquests municipis i van detectar 85 situacions que requerien una derivació als Serveis Socials Bàsics o als Serveis especialitzats d'atenció psicològica del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Segons expliquen des de la institució comarcal, en la majoria de situacions derivades als Serveis Socials Bàsics s'han detectat situacions de sobrecàrrega per part de les persones cuidadores, demandes relacionades amb la manca d'ingressos per a cobrir les necessitats bàsiques (alimentació i habitatge) i demandes relacionades amb la tramitació d'alguns serveis específics de suport a les tasques de cura de les persones dependents (teleassistència i Servei d'Atenció a Domicili).



Objectiu

La finalitat del dispositiu era acompanyar aquesta població en el moment de dificultat actual i conèixer les seves necessitats no cobertes per atendre-les de la millora manera possible, en coordinació amb els diferents serveis de la xarxa pública. Això ha permès reforçar el treball que durant aquest temps els serveis públics han dut a terme per atendre la població en situació de més vulnerabilitat dels municipis, com és el cas de la població més envellida de la comarca, un col·lectiu de gran fragilitat en el context actual.

Des que va començar l'estat d'alarma, es va activar el Servei d'atenció psicològica per telèfon per a les persones en situació més vulnerable. Des del primer moment, s'ha ofert acompanyament psicològic i emocional a 54 persones, per tal d'alleugerir l'estrès, la soledat o aïllament en una situació d'excepcionalitat.