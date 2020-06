El Centre de Tractament de Residus recull 3.352 tones menys respecte l'any passat

La generació i nombre de residus que entra al Centre de Tractament de Residus (CTR) és un bon indicador per diagnosticar el seguiment del confinament a la comarca i la represa de l'activitat. La caiguda generalitzada de la demanda de béns de consum i la seva producció, així com el tancament d'activitats no essencials i l'absència de turisme es reflecteix en les estadístiques d'entrada de residus.

El confinament ha comportat una retracció de l'activitat comercial i de serveis (bars, restaurants), així com dels desplaçaments al lloc de feina, fet que ha comportat la disminució del paper i cartó i el vidre (aquestes fraccions no entren al CTR). Per contra l'increment dels envasos lleugers és degut al consum més gran de llars pel fet d'estar en confinament.

En comparació amb el mateix període de l'any 2019, la setmana amb menys entrades al CTR va ser la del 13 d'abril que va arribar a una diferència negativa del 34%, el que representen 559 tones menys. Des de l'inici del confinament, però, el centre ha registrat una disminució percentual del 18,6% que en termes absoluts representa una diferència d'unes 3.352 tones menys respecte el mateix període de l'any anterior (des del 9 de març fins el 25 de maig).

Les entrades abocador, acumulativament en dotze setmanes, estan igual que l'any passat, és a dir, la davallada de les primeres setmanes de la crisi per la Covid-19 s'ha compensat en aquestes darreres igualant les tones de 2011.

La planta de compostatge ha incrementat el nombre d'entrades però aquest augment no és quantificable perquè s'han augmentat el nombre de circuits de recollida de la FORM.

Les entrades a planta de fracció resta s'han estabilitzat al 24% negatiu, en sis setmanes, amb el mateix valor acumulatiu. Han entrat 3.409 tones menys que l'any passat en aquestes dotze setmanes. No obstant tot, setmana rera setmana la davallada es menor.

Recollida selectiva

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà té delegat el servei de la recollida de paper vidre i envasos de tots els municipis de la comarca, excepte l'Escala, Vilajuïga, Cadaqués, Roses pel que fa als envasos lleugers i el paper i Figueres en el cas del paper i el vidre.

La recollida selectiva comercial ha experimentat una forta davallada el mes de març i abril (respecte a l'any anterior). Si el mes de març i abril del 2019 es va notificar la recollida 15.447 i 15.564 tones de paper, aquest 2020 s'han recollit 8.513 i 6.711 tones. El cas dels envasos i el vidre ha estat similar.

Pel que fa a la recollida selectiva municipal ha disminuït lleugerament la recollida de paper i vidre però ha augmentat la d'envasos. El mes de març d'aquest 2020 es van recollir 207.981 tones d'envasos mentre que el mateix període de l'any passat s'en van recollir 165.392.