Castelló vol construir una gossera municipal al costat del polígon El Pla

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha aprovat, inicialment, la modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal d'un terreny privat situat entre el polígon industrial El Pla i el Parc dels Aiguamolls de l'Empordà, amb l'objectiu de comprar-lo i construir-hi una gossera municipal.

Actualment, el servei de recollida i acollida de gossos i gats és gestionat a través de Progat. «Ara per ara, el consistori ens dona una ajuda que representa una cinquena part del què necessitem», recorda l'entitat. Segons Progat, poden arribar a recollir un centenar de gossos l'any. Tot i que actualment se situen en un ter­reny municipal, el Parc Natural ha alertat en diverses ocasions que l'activitat no està permesa en l'espai actual i que se situen enmig del corredor ecològic. Per aquest motiu, el consistori ha tirat endavant la cerca d'una «ubicació oportuna» per una instal·lació, segons l'alcalde Salvi Güell.

La proposta aprovada inicialment és que sigui en la zona entre el rec madral i els Aiguamolls, un espai que segons Güell «el Parc veu bé». Un cop construït aquest centre, l'antiga regidora de medi ambient, Esther Piris, va reconèixer que «es farà el concurs, i tant de bo es presenti Progat, perquè n'estem molt contents».





Oposició tècnica

Es tractaria d'un edifici de planta baixa, de 700 metres quadrats, amb distància de cinc metres respecte al Rec Madral i a les parcel·les veïnes, amb una alçada màxima de 5 metres, unes dimensions que segons Agustí Ayats, portaveu del grup SOM Empuriabrava i Castelló «té impacte a la Gallinera».

D'altra banda, el cost de la compra del terreny agrícola privat ascendeix a 31.950 euros. A més d'aquesta despesa, l'edificació requeriria 270.000 euros més, segons l'estudi econòmic, ja que caldrà abastir-lo de les xarxes de serveis bàsiques.

L'oposició, però, va mostrar els seus dubtes, sobretot per aspectes tècnics de l'expedient. El regidor de SOMEiC va alertar que «l'informe tècnic de medi ambient de les alternatives possibles no tenen en compte altres finques municipals situades en el polígon», un fet que ja ha alertat que posaran en coneixement dels serveis territorials. Segons Ayats «el Consell Comarcal en construirà una, creiem que adherir-nos-hi seria suficient», però per a l'alcalde «no és viable que la gossera estigui al mig del polígon i mai hem participat de la gossera comarcal, la qual deixa molt a desitjar pel que fa al seu funcionament. Castelló en pot tenir una de pròpia». Aquest argument va ser avalat pels regidors Joan Basí i Esther Piris, que van defensar que «per volum de gossos és més interessant tenir-la municipal» i que «els 50 gossos i 50 gats que hi havia a Progat, en el moment de la consulta al Consell Comarcal, i que són de l'Ajuntament, ja ens va dir que no els acceptaven».

Tampoc Jaume Moret, regidor del PSC, està d'acord en comprar un terreny nou «tenint propietat municipal i aquest resulta excessivament car sent un terreny agrícola». D'altra banda, Jordi García, regidor d'UDEM Plataforma cívica, va anunciar que «és un terreny inundable» i Fernando Fernàndez, de Ciutadans, va recordar que «tot el que empipa va a parar a Castelló Nou» malgrat que el seu company de partit va admetre que «és necessària». També va notar deficiències Vicenç Comas, de Junts per Castelló i Empuriabrava, qui va fer detectar que hi havia quantitats i superfícies diferents en els documents de l'expedient.