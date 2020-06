Castelló bonificarà un 30% els casals municipals dels infants i joves empadronats

Davant la incertesa de l'evolució de la pandèmia i per tant, de la possibilitat d'organitzar casals aquest estiu com s'havien fet fins ara, l'Ajuntament de Castelló d'Empúries està treballant "amb diversos agents socials que participen del lleure dins el municipi, per tal de trobar la fórmula i fixar les línies que ajudin a desenvolupar un lleure educatiu en aquest context d'excepcionalitat, amb les garanties de seguretat i protecció adequades", per aquest motiu ha preparat diverses mesures, entre les quals hi ha una bonificació del 30% de l'import dels casals per als infants i joves empadronats al municipi.

L'Ajuntament recorda que "a finals de juny farà més de tres mesos que infants i joves no assisteixen de forma presencial als centres educatius. Per aquesta raó s'ha cregut imprescindible mantenir espais de lleure de qualitat, com els casals de lleure, el Casal Esportiu o l'Aventura't , per oferir-los propostes educatives, organitzades per professionals del sector i amb l'objectiu de cobrir la necessitat de socialització d'aquests col·lectius que han perdut tots aquests mesos de confinament".

Durant els últims dies s'ha treballat contra rellotge per a poder adaptar totes les mesures del protocol de la Generalitat de Catalunya que ha de regir la campanya de lleure d'aquest estiu 2020. En aquests moments, els casals i l'Aventura't estan a punt per encarar l'estiu centrats amb el desenvolupament de la infància i l'adolescència i contribuint com a eina d'oci, però també incidint en la part educativa, la tramesa de valors, la cooperació, el respecte amb l'entorn, l'esport i la promoció dels hàbits saludables. "Els nostres són uns casals inclusius, propers i ara més que mai s'ha cregut que han de ser accessibles per a tots els nostres infants i joves en un moment social i econòmic tan complicat per a les famílies", diu el consistori.

És amb aquest motiu que l'ajuntament ha decidit fer dos casals de lleure, per tal de poder garantir millor la higiene i seguretat dels espais i alhora reduir la mobilitat. Al mateix temps, acorda bonificar el 30% de l'import del casal a les persones empadronades al municipi.

L'excepcionalitat del moment també ha provocat diversos canvis pel que fa als espais, a les activitats o al nombre de directors. Per afavorir la proximitat dels i les participants, el casal de lleure es realitzarà a l'Escola Ruiz Amado de Castelló d'Empúries i a l'Escola El Bruel d'Empuriabrava. Mentre que el casal esportiu es seguirà realitzant a les instal·lacions esportives municipals.

Per tal de resoldre tots els dubtes i consultes que puguin sorgir a les persones interessades en portar els seus fills als casals, es faran dues reunions informatives a la sala polivalent. El dia 3 de juny a les 20 hores sobre el casal esportiu i el dia 4 de juny a les 20 hores sobre el casal de lleure.

Pel que fa al Casal de Joves d'ESO Aventura't s'informarà properament.

Aquesta mateixa setmana comencen les inscripcions que es podran fer del 5 al 12 de juny de forma telemàtica a través de la web de l'ajuntament www.castello.cat. Per aquelles persones que no disposin dels mitjans també hi haurà l'opció de fer-ho presencialment demanant cita prèvia a l'OMAC (972 250 426).