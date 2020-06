Els Aiguamolls obren però no es pot entrar als observatoris

L'entrada a la fase 2 aquest dilluns 1 de juny, ha permès fer un pas més en les activitats a l'aire lliure i de natura. A la comarca de l'Alt Empordà hi ha quatre parcs naturals (Aiguamolls, Cap de Creus, Albera i Montgrí) que tornen a permetre l'accés als visitants, malgrat que no tots tindran les mateixes possibilitats i dependrà de la disponibilitat de cada territori per poder realitzar un desplaçament adequat. Des del 25 de maig passat, ja poden obrir els parcs naturals amb una limitació d'aforament del 20%, segons marca el govern de la Generalitat, però de mica en mica es va aconseguint assolir una nova normalitat per gaudir de l'entorn natural.

Als Aiguamolls de l'Empordà, és temps de cria de les aus i és previst que fins al mes de juliol no es pugui desenvolupar una activitat més àmplia. «No tenim pressupost actual i serà interessant veure com ha evolucionat el parc en aquests darrers mesos», argumenta del director del parc natural, Sergi Romero.

Amb l'entrada a la fase 2 de la desescalada, es possibilita l'accés a alguns itineraris de manera controlada, ocupant el 20 per cent de l'espai, com a mesura de seguretat per als visitants. Romero, però, ja avisa que «no es poden obrir observatoris, perquè no hi ha espai suficient per garantir la separació entre persones».

Amb cita prèvia

Al Paratge Natural de l'Albera, per començar, es limiten a l'obertura del centre d'informació del parc, que es troba ubicat al municipi d'Espolla. Aquesta acció per reprendre l'activitat es porta a terme, inicialment, amb cita prèvia, segons informa el director del paratge d'interès nacional de l'Albera, Bartomeu Borràs.

«Es dona la possibilitat de visitar el parc als veïns dels pobles interiors», manifesta Borràs, recordant que el paratge agafa els termes municipals de la Jonquera, Espolla i Rabós d'Empordà.

Com a anàlisi prèvia de la situació que hem passat, Bartomeu Borràs ha lamentat que, aquests darrers dos mesos i mig, s'ha detectat la presència de narcotraficants, que han aprofitat la situació actual del confinament per agafar els camins d'aquest paratge com a camí per entrar i sortir del país i disposar d'una alternativa per moure's més clandestinament pel territori comarcal.

El director del paratge natural de l'Albera sosté que això constitueix «un problema» que, amb el temps, s'ha anat incrementant, la qual cosa farà que, ara, s'hi hagi de posar fre d'alguna manera, amb més dedicació i esforços per part del paratge i dels municipis que en formen part. El responsable del paratge de l'Albera es mostra sosteniblement prudent en vista del que pugui passar en els pròxims mesos i, a partir de l'evolució que agafi l'emergència sanitària de la Covid-19, variaran la línia d'actuació al paratge.

D'altra banda, el temporal Gloria, que va ocórrer unes setmanes abans de la crisi del coronavirus, va causar danys importants al parc dels Aiguamolls. «No hem pogut fer res fins al moment per posar-lo al dia i, ara, ens toca començar de zero, altre cop», anota Sergi Romero.