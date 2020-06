Pere Moradell: «Administrar cada vegada resulta més complicat i també has de filar més prim»

Nascut l'any 1952, Pere Moradell ha combinat sempre la feina de pagès amb la de màxim responsable municipal del seu poble. També ha tingut responsabilitats polítiques com a membre de la Diputació de Girona i del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Pere Moradell es va imposar en les darreres eleccions municipals del 2019 per només un vot de diferència, sobre la llista de Junts per Torroella. És l'únic alcalde de la comarca que es manté en el càrrec de forma ininterrompuda des dels primers comicis democràtics, del 1979. Té la vara des de fa 41 anys.



Després de guanyar les últimes eleccions per un vot li genera més nervis?

Després de la campanya que hi va haver, poder guanyar les eleccions per un vot és un mèrit; no és pas una desgràcia.



Com ha desenvolupat l'emergència per coronavirus?

Nosaltres hem estat a l'expectativa. Vam comprar mascaretes per a la gent del poble; vam fer una carta per enviar a cada casa, dient-los que, si necessitaven menjar o assistència de qualsevol mena, trucant a l'ajuntament o al meu telèfon, els donaríem l'assistència que els fes falta. A partir d'aquí, com que no hi ha hagut cap cas positiu, almenys oficialment, hem passat menys maldecaps. Sí que, al principi, vam haver d'assistir dues persones.



A Torroella, van haver de frenar, des dels inicis de l'estat d'alarma, el mercat del brocanter dels diumenges. Hi ha previsió de poder reprendre'l?

Sí, però, primer, haurem de veure com va una mica tot, si hi ha rebrot o no. Volem unes certes garanties que no passarà res. Nosaltres obrirem quan la cosa sigui segura.



Què ha aturat a l'ajuntament que vostè presideix, aquesta pandèmia, al cap d'un any de l'inici d'aquest mandat?

No ha aturat res, perquè el personal ha treballat des de casa seva, amb una persona anant a l'ajuntament per agafar el telèfon i atendre la gent. L'obra que teníem en marxa, que era la neteja del bosc de Ca l'Albanyà, s'ha fet, i ja està. Com que era una obra forestal, podien treballar.



Tenien projectada alguna obra per a aquest any, però?

Teníem un parell d'obres del Pla Únic d'Obres i Serveis i estem esperant si ens les concedeixen o no. També hem de mirar si podem asfaltar el pàrquing de darrere de l'ajuntament. Tampoc ho podem fer tot amb un any i, per tant, ho podem anar repartint.



Vostè que fa 41 anys que és al capdavant d'aquest ajuntament, n'ha passat de tots colors. Aquest és el moment més difícil?

De difícil, no hi ha res o ho és tot, però el que sí que està clar és que, cada vegada, administrar és més complicat, per culpa de la mateixa administració, perquè la gent, cada vegada, és més exigent i, cada vegada, has de fer les coses més perfectes perquè no tinguem problemes jurídics. Això està passant cada vegada més i has de filar més prim, has de fer les coses més legals i et van pressionant més. No és pas que les coses no hagin de ser legals, però podrien ser legals amb més facilitat i no posar tantes raons. És el que hi ha actualment.



Què li agradaria poder realitzar en aquest mandat?

El que m'agradarà més de fer, ara, és l'ampliació de l'edifici de l'ajuntament, perquè tinguem més espai. Reconstruirem l'antiga casa de Can Pageset, que està amenaçant ruïna i mirarem d'expropiar. Després, arreglarem la carretera de Sant Tomàs de Fluvià fins a Palol, que també està una mica degradat.



El problema de Can Pageset ha fet redistribuir la circulació de vehicles. Ha condicionat el trànsit pel mig del poble?

Sí, però ens vam trobar que, en treure'ns la carretera del mig del poble, no ens ha portat massa problemes, ja que passen pocs cotxes i va bastant bé. Aquest immoble és protegit per l'Ajuntament i, per tant, hem de mantenir-lo dret i arreglar-lo, per després expropiar-lo per a finalitats culturals.



Què li provoca més esperança del que vindrà els pròxims mesos?

Primer de tot, pensar que continuarem en la normalitat.



Fa pocs dies, el poble perdia un dels tinents d'alcalde durant una colla d'anys, com era Joan Testart...

Per mi, aquesta ha estat una pèrdua molt forta i important, perquè, entre nosaltres, hi havia una amistat que ens unia molt fort. Fins i tot, cada setmana sortíem a sopar i hi havia molta amistat, a dins i a fora de l'ajuntament. Mai vam tenir cap problema, ja que sempre va col·laborar en el que fes falta. Era una persona que no m'havia traït mai, era noble i m'ha sabut molt de greu la seva pèrdua. Ha estat molt ràpida. Ningú comptava que passés, però ha passat. És una pèrdua molt important per a mi i per al poble.



Vostè va passar, primer, per la Diputació de Girona, mentre que, ara, és conseller comarcal. Combinar aquestes administracions amb l'Ajuntament li resulta satisfactori?

Sí. El Consell Comarcal de l'Alt Empordà dona serveis i fa coses, però la Diputació de Girona ofereix molts més ajuts, perquè disposa de més diners. Potser és l'administració que disposa de més cèntims per als ajuntaments, ja que depèn de Madrid i els diners van directes a la Diputació i als ajuntaments. Si s'arriben a treure les diputacions, s'haurà de muntar alguna cosa similar que funcioni igual per als ajuntaments, perquè la Diputació és la mare dels ajuntaments. Al Consell Comarcal, donem serveis d'arquitectes i enginyers i fem projectes, però no té capacitat per a ajudar econòmicament als ajuntaments.