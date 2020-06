El govern de Figueres presenta un Pla Estratègic de Turisme per aquest estiu

L'Ajuntament de Figueres ha presentat un Pla Estratègic de Turisme amb 15 mesures enfocades a reactivar l'economia i el turisme de la ciutat aquest estiu, després de la crisi sanitària provocada pel coronavirus. "No sabem quan començarà la temporada turística, i en funció això ens adaptarem, però la idea és engegar aquestes mesures a mitjans de juny", ha indicat el regidor de Turisme, Alfons Martínez, a la primera roda de premsa presencial després de l'estat d'alarma.

L'estratègia turística del govern coincideix amb la que ja s'estava plantejant des de l'àrea que lidera Martínez, "només canvien els tempos d'aplicar aquestes mesures", ha detallat el regidor. El pressupost que es preveu destinar-hi és un total de 332.105, 24 euros.

El lema sota el qual s'engloben aquestes mesures és Figueres. La ciutat de l'Empordà i, tal com ha destacat l'alcaldessa Agnès Lladó, "més enllà d'accions concretes de reclam, són accions que ens posicionaran com a ciutat", a més ha reivindicat en diverses ocasions la necessitat de "creure'ns que som una destinació turística". Un dels aspectes que es destacaran per fer-ho és la baixa afectació de la Covid-19 al nostre territori, "demostrar aquest aspecte de seguretat serà un signe d'identitat post-covid", ha detallat Martínez.

Entre les accions presentades, destaquen la creació del Figueres Convention Bureau per a l'any 2021.Dins d'aquesta proposta del Patronat de Turisme de la Costa Brava, es tracta de potenciar Figueres com a destí de congressos, seminaris i jornades, "tenim un dels equipaments més grans de les comarques gironines, com és el Teatre jardí, que podria rebre congressos d'importants dimensions", ha dit el regidor.

Per una altra part, la incorporació de Figueres a la "Red de ciudades AVE", una xarxa nacional que suposarà un "impuls importantíssim", ha definit Alfons Martínez, per una ciutat que "és la primera i l'última ciutat de l'Estat".

Una de les apostes més importants per dinamitzar la ciutat a l'estiu i aconseguir mantenir un equilibri entre captar turistes i no fer actes multitudinaris, serà un "espectacle visual permanent". Encara per concretar la seva definició, el regidor ha avançat que serà un "petit esdeveniment que es pugui fer durant dos dies a la setmana i permeti dinamitzar la ciutat".

Com a novetat, també destaca la dotació de preus públics a l'oferta turística de la ciutat, "ho fan totes les ciutats i fins ara no es feia", explica el regidor. Pensen principalment en les rutes turístiques i els preus seran uns 4 euros; 2,5 euros el preu reduït; i gratuït pels menors de 10 anys.

A més, es preveu fer una destacada campanya de promoció als mitjans de comunicació; elaborar un vídeo turístic; modernitzar la pàgina web; potenciar les rutes turístiques i els paquets enogastronòmics; promocionar el Castell de Sant Ferran; i instal·lar el nom de Figueres a la plaça Tramuntana.