Figueres serà la primera ciutat gironina dins de la 'Red de Ciudades Ave'

El ple de Figueres ha aprovat per unanimitat l'adhesió de Figueres a la Xarxa de Ciutats AVE, promoguda per Adif. Segons el regidor de Turisme, Alfons Martínez, «la idea és potenciar molt més les visites turístiques a la ciutat, però també fer-ho en sentit d'eficiència ecològica, tenint en compte que el tren és un mitjà de transport sostenible», ha indicat aquest dilluns.

Aquesta és una de les quinze mesures que s'han presentat en el Pla Estratègic de Turisme per aquesta temporada i tindrà un cost de 7.000 euros anuals, 3.500 pel que queda d'any. La xarxa ofereix diversos productes que el govern considera que tindran un important retorn a la ciutat, destaquen: Avexperience (viatge en tren, hotel i experiències en el destí) i Renfe Spain Pass (combinació de diversos bitllets de tren per viatjar per tot l'estat). Els productes turístics es creen a través de l'agència de la mateixa associació que es desplaçarà a Figueres per treballar amb agents turístics del territori. El regidor, que també serà el representant municipal a l'associació, no dubta que serà «una bona inversió per Figueres que pot revertir de forma important».