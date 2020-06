Estudien si l'increment dels nius de tortuga marina careta té relació amb l'escalfament global

La presència de nius de la tortuga marina Caretta caretta s'ha incrementat des del 2014, però l'augment de la reproducció d'aquesta espècie ha crescut els últims 15 anys de manera significativa. El Projecte d'investigació científica per a la conservació de la nidificació d'aquest animal a Catalunya, liderat per experts de les principals Universitats i Centres d'Investigació, i en què la Generalitat participa des del 2015, vol determinar si aquest augment a la Mediterrània Occidental es deu a l'escalfament global. Demanen "no tocar ni molestar mai" aquests animals i trucar "immediatament" al 112 durant la temporada de cria a les platges, que comença per aquestes dates.

Per això la Generalitat ha col·locat els últims 5 anys entre 5 i 9 sensors de temperatura anuals a diverses platges de Catalunya. Hi ha sensors en platges de característiques diferents, des de platges més fredes de l'Alt Empordà fins les més càlides del Delta de l'Ebre o la platja del Torm a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, amb un tipus de sorra que la fa especialment calenta. Així es podrà determinar la capacitat de les platges de Catalunya per fer viable un niu en relació amb la temperatura de la sorra.

El projecte, a més, preveu recollir les biometries de les cries, així com el seu estat de salut i d'incubació i analitzar genòmicament les cries i les mares i determinar tant el nombre de mares diferents que nidifiquen a Catalunya com si una mateixa mare ha fet més d'un niu, el mateix any o en anys diferents, i quina és la població d'origen d'aquestes mares.

També es realitzaran estudis sanitaris per determinar quines són les patologies que poden afectar les cries, ja que actualment es desconeix què passa amb aquests animals un cop arriben al mar i fins que són juvenils de cinc o sis anys, els anys on hi ha més mortalitat.



Més de 10 nius confirmats a Catalunya



Des del 2014 pràcticament cada estiu hi ha hagut algun intent de nidificació i alguns nius exitosos. Sobretot, a la zona del Delta de l'Ebre i el Maresme. El primer data del 1990, al Delta de l'Ebre, i l'últim l'any passat a Castelldefels. En total, es calcula que els últims 15 anys haurien nascut més de 500 cries de tortugues.

També s'han registrat fins a set intents de nidificació, de femelles adultes que han arribat a platges amb la intenció de fer niu, però han tornat a l'aigua sense fer-ho, principalment en ser destorbades per persones.

Aquest dilluns comença la temporada durant la qual es podrien albirar postes d'aquesta espècie protegida i catalogada com a vulnerable, que s'allarga fins a l'octubre. Coincideix, així, amb la temporada de bany i gaudi de les platges. Les instal·lacions artificials com ara guinguetes, enllumenats o passejos marítims poden afectar l'orientació o el comportament dels animals.

Per això, la Generalitat, juntament amb la Universitat de Barcelona (UB) i Vic (UVic), han desenvolupat un protocol per assegurar els millors resultats possibles davant la identificació d'un niu de tortuga careta a Catalunya. Per això, en les primeres hores des de la posta del niu s'avalua la seva viabilitat en funció del tipus de platja, la distància a l'aigua o la data de posta. La voluntat és prioritzar una incubació natural sempre que sigui possible. En cas de dubte raonat, s'opta per un trasllat a una altra platja o en cas extrem, la incubació artificial.

Les tortugues marines produeixen un elevadíssim nombre d'ous amb una possibilitat de supervivència baixa, només 1 de cada 200 cries que neixen arribarà a la fase adulta.

Es recomana no tocar ni molestar mai una tortuga que sigui a la platja, especialment si és un animal gros, i trucar immediatament al 112 o avisar a través de l'aplicació gratuïta 'Caretta a la vista', segons informa el departament de Territori i Sostenibilitat en un comunicat.