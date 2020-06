Dues altes i un únic pacient amb Covid-19 a l'Hospital de Figueres

A la Fundació Salut Empordà s'han registrat fins ara 335 casos positius de coronavirus, 1 més que divendres. Es tracta d'1 cas diagnosticat per serologia (que ja ha passat la malaltia). L'entitat informa que ha tingut 2 altes hospitalàries (180 acumulades) i cap defunció (24 acumulades) des del 30 d'abril. A dia d'avui, hi ha 1 persona ingressada per la Covid-19.

La Fundació Salut Empordà confirma així la tendència a la baixa de la pandèmia amb les xifres de casos registrats la darrera setmana en els tres centres que gestiona, l'Hospital de Figueres, el Centre Sociosanitari Bernat Jaume i l'Àrea Bàsica de Salut de l'Escala.