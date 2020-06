El Consell Comarcal i els Ajuntaments, junts per facilitar la demanda d'ajuts d'habitatge

La Generalitat ha obert tres convocatòries d'ajuts al lloguer aprovades per l'Agència de l'Habitatge. En les dues sol·licituds en què el termini és més curt s'ha demanat la implicació dels ajuntaments de la comarca, que recolliran els documents esdevenint un punt de proximitat de recollida de documents amb l'objectiu de minimitzar la situació econòmica i de l'habitatge.

Tota la informació necessària per a la tramitació electrònica està disponible al web del Consell Comarcal de l'Alt Empordà i en el cas de l'ajut al lloguer en situació de vulnerabilitat per la crisi de la Covid-19, també hi ha disponible un tutorial per facilitar la tramitació telemàtica.

Ajut al lloguer a persones grans

Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que, a l'any natural de la convocatòria, tinguin 65 anys o més i que siguin titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya.

El període de presentació de sol·licituds s'inicia el dia 28 de maig de 2020 i finalitza el 3 de juliol de 2020. La documentació s'ha de presentar, preferentment, per via telemàtica. Es podrà fer la sol·licitud presencial amb cita prèvia a la seu del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, als ajuntaments de Figueres, Roses, Castelló d'Empúries, la Jonquera l'Escala, Cabanes, Viladamat, Pont de Molins, Espolla, Vilabertran, Portbou i Llers, així com a l'Agència d'Habitatge de Girona o a les oficines de correus, mitjançant el correu certificat administratiu (que consisteix a presentar el sobre obert amb l'original i la còpia per poder-los segellar i col·locar l'original al sobre).

Subvencions per al pagament del lloguer

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social. L'import de la subvenció serà del 40% de l'import del lloguer anual de l'habitatge amb un màxim de 2.400€ anuals per habitatge.

El període de presentació de sol·licituds s'inicia el dia 28 de maig de 2020 i finalitza el 3 de juliol de 2020. La documentació s'ha de presentar, preferentment, per via telemàtica. Es podrà fer la sol·licitud presencial amb cita prèvia a la seu del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, als ajuntaments de Figueres, Roses, Castelló d'Empúries, la Jonquera l'Escala, Cabanes, Viladamat, Pont de Molins, Espolla, Vilabertran, Portbou i Llers, així com a l'Agència d'Habitatge de Girona o a les oficines de correus, mitjançant el correu certificat administratiu (que consisteix a presentar el sobre obert amb l'original i la còpia per poder-los segellar i col·locar l'original al sobre).

Ajut al lloguer en situació de vulnerabilitat per la crisi de la Covid-19

Per poder obtenir la condició de beneficiàries dels ajuts, les persones físiques han d'acreditar estar en situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència de la Covid-19.

Les sol·licituds es resoldran seguint l'ordre d'entrada al registre corresponent amb la documentació completa i correcte, fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària.

Modalitats:

Ajuts al lloguer total o parcial de la renda de lloguer (amb o sense deute)

Ajuts a la cancel·lació total o parcial dels ajuts transitoris de finançament (amb o sense deute)



El període de presentació de sol·licituds s'inicia el dia 19 de maig de 2020 i finalitza el 30 de setembre de 2020. La documentació s'ha de presentar, preferentment, per via telemàtica. Es podrà fer la sol·licitud presencial amb cita prèvia a la seu del Consell Comarcal de l'Alt Empordà tot i que s'ha habilitat un telèfon de consulta per a la tramitació telemàtica: 900922841.

Punts d'entrega de documents

(per als ajuts al lloguer a persones grans i les subvencions per al pagament del lloguer)

CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ

Cal demanar cita prèvia a través de la pàfina web

FIGUERES – Oficina Municipal Atencio? al Ciutada? (OMAC) – a partir del 2 de juny

de dilluns a divendres de 8'30h a 13'30h

cita pre?via – Telf 673 062 198 (a partir 1 juny)

ROSES – al Servei d'Atencio? al Ciutada? (SAC) de dilluns a divendres de 8h a 14h

Cita pre?via - Telf 972 25 24 00

CASTELLO? D'EMPU?RIES – a l'Oficina d'Habitatge – Centre de Serveis (Edifici Policia)

de dilluns a divendres de 9h a 13h

LA JONQUERA – Ajuntament de dilluns a divendres

cita pre?via mitjanc?ant Telf. 972 55 40 05 de 9h a 14h, o via mail

ajuntament@lajonquera.cat

L'ESCALA – Ajuntament

de dilluns a divendres

cita pre?via mitjanc?ant Telf. 972 77 48 48 de 9h a 14h.

CABANES – Ajuntament

dilluns, dimecres i divendres de 9h a 15h dijous de 16h a 20h



ALTRES AJUNTAMENTS

VILADAMAT - dilluns, dimecres i divendres – trucar 972788082

PONT DE MOLINS – deixar-ho a la bu?stia

ESPOLLA – trucar 972 56 31 79 de 9h a14h

VILABERTRAN – trucar 972 50 59 02 de 9h a 14h

PORTBOU – trucar 972 39 02 84

LLERS – trucar 972 52 80 20



ALTRES VIES D'ENTREGA

AGE?NCIA HABITATGE GIRONA

Adrec?a: Pl Pompeu Fabra, 1

Horari de dilluns a divendres de 8 a 14h

Cita pre?via: 872 975 124 // 872 975 131 de 9h a 19h

OFICINES DE CORREUS

Mitjançant el correu certificat administratiu (que consisteix a presentar el sobre obert amb l'original i la còpia per poder-los segellar i col·locar l'original al sobre). Destinatari: Consell Comarcal de l'Alt Empordà al carrer Nou, 48 – Figueres (Girona)