Roses activa la Fase 2 de desescalada a partir de l'1 de juny

Amb l'entrada de la regió sanitària de Girona en la Fase 2 de desescalada a partir de demà, dilluns 1 de juny, l'Ajuntament de Roses reobrirà nous equipaments i reactivarà serveis que havien quedat aturats per la declaració de l'estat d'alarma. A continuació us oferim la relació detallada dels canvis que es produiran al llarg dels propers dies:



Platges

A partir de dilluns, 1 de juny, l'accés a les platges de Roses està permès per banyar-se i prendre el sol. Cal seguir en tot moment les mesures establertes:

Està permès l'esport, professional i no professional, i també l'oci (bany i sol), sempre dins la mateixa regió sanitària i màxim en grups de 15 persones, sempre que no hi hagi contacte físic i sí una distància de 2 metres entre assistents no convivents, incloent-hi tovalloles i altres objectes personals.



Serveis i equipaments municipals

Àrea d'Acció Social: a partir de dilluns, 1 de juny, obre l'atenció presencial (amb sistema de cita prèvia)

Biblioteca: Obertura dilluns, 1 de juny, del servei de préstec sota comanda. La resta de serveis (accés presencial col·lecció, ordinadors, sales i espais), romanen tancats.

La sol·licitud de llibres, pel·lícules, revistes, CD,... en préstec, es pot realitzar a través del correu electrònic prestec.biblioteca@roses.cat, per telèfon al 972 15 09 28 / 637 360 979 o a través del formulari electrònc: bit.ly/prestecroses. Un cop la comanda estigui preparada el personal es posarà en contacte amb cada usuari perquè la pugui recollir (a partir del 2 de juny i en horari de 15.30 a 19.30 els dilluns, i de 10 a 13 de dimarts a divendres). Per recollir la comanda caldrà mostrar el carnet de la biblioteca o un document personal com el DNI o el passaport.

Es poden consultar els títols disponibles a través del catàleg web Argus i s'exposaran contínuament recomanacions de llibres i altre material prestable a l'aparador de la biblioteca perquè els usuaris tinguin oferta per triar.

Els retorns es poden continuar fent a la bústia de retorns de fora de la biblioteca, tot i que tots els documents estan renovats fins a l'1 de juliol.

Ciutadella: reobertura al públic amb horari habitual a partir de dimarts, 2 de juny

Ca l'Anita: reobertura Sala d'Exposicions, els caps de setmana, de 12 a 14 i de 18 a 21 h.

Teatre Municipal: reobertura de les taquilles per al retorn d'entrades en horari de 12 a 14 h, dijous i divendres

Castell de la Trinitat: obrirà la segona quinzena de juny, en horari de caps de setmana i festius

Oficina de Turisme: prevista obertura a la Fase 3

Piscina Municipal: prevista obertura a la Fase 3

SAC: manté l'atenció presencial amb sistema de cita prèvia

Arxiu: manté l'atenció presencial amb sistema de cita prèvia

Per accedir als equipaments municipals s'haurà de portar mascareta i fer ús del gel hidroalcohòlic a disposició dels usuaris.



Centres d'ensenyament

Llars d'infants municipals: romanen tancades

Escoles i instituts: obertura a partir de l'1 de juny, d'acord instruccions Departament d'Educació. (consultar cada centre per a informació de dies i horaris d'obertura)

Escola d'Adults: prosegueix curs telemàtic i tutoria d'una hora per als alumnes que preparen els estudis de Grau Mig



Transport

Transport urbà: A partir de dilluns, 1 de juny, es reactiva la línia de transport urbà amb Canyelles i Almadrava

Transport escolar: sense servei