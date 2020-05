Roses contracta 7 policies locals per la via d'urgència per reforçar la temporada d'estiu

A partir del proper dilluns, 1 de juny, la plantilla de la Policia Local de Roses s'incrementa amb la incorporació dels set nous agents que estaran en servei durant un període de tres mesos. La contractació respon a la necessitat de reforçar el servei, tant per l'arribada de la temporada turística, com per l'augment de l'exigència de control fruit de les mesures de prevenció de la crisi sanitària.

La via d'urgència és un procediment que preveu la llei en casos excepcionals com l'actual, davant la impossibilitat de realitzar les proves i els processos de selecció habituals per les limitacions que imposa l'estat d'alarma. La voluntat del consistori, tal i com remarca el regidor de Seguretat Ciutadana, Joan Plana, és "fer un pas per donar el millor servei possible en matèria de seguretat tant als veïns de Roses com als visitants, que és una de les principals demandes de la ciutadania i del teixit empresarial."

Aquesta contractació d'urgència és independent del procés de selecció d'agents interins que la Policia Local de Roses porta a terme cada any per atendre les necessitats de la temporada estiuenca. el qual s'estava tramitant per via ordinària abans de la declaració de l'estat d'alarma, moment en què va quedar aturat. Ara, el consistori estudia les possibilitats de proseguir amb la seva tramitació, atenen les limitacions per a la realització de les proves de selecció i l'endarreriment dels terminis temporals, que fan molt complicada la seva viabilitat per a aquest any.