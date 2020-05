L'Escala controlarà les platges amb una dotzena d'agents cívics

L'Ajuntament de l'Escala està treballant a fons per a tenir les platges a punt en els pròxims dies. El consistori creu que el municipi té prou platges perquè tothom qui vulgui pugui parar-hi la tovallola i banyar-s'hi garantint les distàncies de seguretat. El consistori fa una crida a la ciutadania perquè sigui responsable i es comporti de manera "solidària i activa" per evitar aglomeracions, segons explica en un comunicat oficial. "I per tant, que si s'arriba a una platja que ja està massa plena, es dirigeixi cap a una altra", subratlla l'Ajuntament. Tot i que al municipi no es dividirà la sorra –ni per trams ni amb parcel·les- el consistori sí que contractarà una dotzena d'agents cívics que, en contacte amb la Policia Local, garantiran que es compleixi la normativa. El nou servei estarà operatiu com a mínim durant els mesos de juliol i agost.

Aquesta setmana, l'Ajuntament ha començat a preparar les diferents platges del municipi per a la temporada de bany. Els treballs, de manera habitual, ja es fan al maig per evitar que un temporal de llevant tardà pugui afectar-les. Diferent maquinària estira la sorra que s'ha anat acumulant als trams finals de les platges. L'última allà on s'actuarà serà la del Portitxol (precisament, perquè aquí és on s'està reparant el passeig d'Empúries, afectat pel temporal Gloria).

Amb l'entrada en fase 2 de la desescalada, a partir de dilluns es permetrà el bany. Encara no hi haurà servei de socorrisme (a l'Escala comença el dia 15) però la gent sí que podrà parar la tovallola a la sorra i entrar a mar. D'entrada, l'Ajuntament creu que no hi haurà problemes perquè qui aquest estiu vulgui banyar-se, ho pugui fer mantenint les distàncies de seguretat.

"L'Escala té més de 7 quilòmetres de litoral, amb una quinzena de platges i cales; això garanteix que tothom qui desitgi banyar-se, ho pugui fer", destaca el consistori. L'Ajuntament ha descartat dividir la sorra amb trams o parcel·les, no només per "l'impacte" que suposaria la mesura, sinó també perquè això dificultaria la neteja de les platges (que aquesta temporada, precisament, es reforçarà).



Cartells i agents cívics

El consistori no limitarà l'accés a la sorra, però sí que fa una crida a la responsabilitat de la ciutadania, perquè siguin ells mateixos els qui actuïn en conseqüència. "Es fa una crida a la població a actuar de manera solidària i activa per al compliment de les normes de seguretat i higiene", diu el consistori. "I per tant, si s'arriba a una platja que ja està massa plena, es vagi a una altra per no posar-se en risc ni a un mateix ni als altres", hi afegeix l'Ajuntament.

El consistori sí que instal·larà cartells informatius sobre les mesures de seguretat per la covid-19 a l'entrada de les platges. Recordaran les normes d'higiene, demanaran que es guardi una distància mínima de 2 metres entre uns i altres i que també es deixi espai a la part més propera a l'aigua (per permetre que els banyistes puguin caminar garantint distàncies).

A més, l'Ajuntament contractarà una dotzena d'agents cívics perquè informin els banyistes i, en col·laboració amb la Policia Local, s'assegurin que es compleix l a normativa. Es preveu que, com a mínim, aquest nou servei estigui operatiu al juliol i a l'agost. Mentre no s'engegui, seran els agents de la Policia Local els qui s'encarregaran de garantir que les indicacions de seguretat es compleixen.

En paral·lel, l'Ajuntament també ha parlat amb els concessionaris de serveis (com els xiringuitos o els de lloguers de patins i gandules) perquè tothom conegui els protocols que cal aplicar. A més, els socorristes també han fet formació específica relacionada amb la covid-19.

Durant la temporada de bany, a més, es reforçarà la freqüència de neteja del mobiliari urbà de l'entorn de les platges (dutxes, rentapeus, baranes, passeres, papereres€). "Es faran tots els esforços necessaris perquè les platges estiguin en perfecte estat i garantir la seguretat dels nostres banyistes i visitants", remarca l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga.