L'Ajuntament de Figueres col·labora amb la Generalitat pels ajuts al lloguer

L'Ajuntament de Figueres ha activitat la seva col·laboració amb la Generalitat per a la presentació de les peticions dels residents a la ciutat, per a l'obtenció d'ajuts al pagament del lloguer. Aquest final de maig s'han obert les convocatòries dels ajuts, fins el 3 de juliol de 2020. Ajuts que estan repartits en dues modalitats, al lloguer convencional i al lloguer per a persones grans.



Ajuts al lloguer

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social. L'import de la subvenció serà del 40% de l'import del lloguer anual de l'habitatge amb un màxim de 2.400€ anuals per habitatge. El període de presentació de sol·licituds s'inicia el dia 28 de maig de 2020 i finalitza el 3 de juliol de 2020.



Ajuts al lloguer per a persones grans

Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que, a l'any natural de la convocatòria, tinguin 65 anys o més i que siguin titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya. El període de presentació de sol·licituds s'inicia el dia 28 de maig de 2020 i finalitza el 3 de juliol de 2020.

Atesa la situació actual, la Generalitat i l'Ajuntament recomanen la tramitació telemàtica dels documents.

També es poden demanar els ajuts a través de la Oficina de l'Habitatge de la Generalitat al Consell Comarcal, telèfon 972503088, demanant cita prèvia a citaprevia.gestorn.com/altemporda.

Per als residents a Figueres que tinguin dificultats per a demanar l'ajut telemàticament també podran demanar presentar la sol·licitud a l'Ajuntament de Figueres sol.licitant cita prèvia a partir del dia 2 de juny, de dilluns a divendres, o bé via telefònica al telèfon 972 032 200.