La funerària Àltima adapta els tanatoris de Alt Empordà per a l'entrada a la fase 2

Àltima ha adaptat els 14 tanatoris que té a l'Alt Empordà, Garraf, Alt Penedès, Bages i Ripollès per a l'entrada, dilluns, a la fase 2. Es tracta dels centres de Figueres, Llançà, Sitges, Vilanova i la Geltrú, Cubelles-Cunit, Vilafranca i Lavern, Manresa, Bages Sud-Sant Vicenç de Castellet, Abadal-Súria, Cardona, Navarcles, Santpedor i Ripoll. D'aquesta manera s'incrementarà els aforaments màxims autoritzats a les sales de vetlla, cerimònies, enterraments i incineracions. Així, les vetlles passaran a acceptar fins a 15 persones simultàniament, i les cerimònies podran assumir fins al 50 % de la capacitat a l'oratori o al centre de culte escollit. En tots dos casos caldrà mantenir la distància entre persones i dur mascareta per evitar el coronavirus.

Tant al cementiri com al crematori, també és imprescindible que tots els presents duguin mascareta i mantinguin la distància mínima necessària. Pel que fa als enterraments als cementiris, podran acollir fins a 25 assistents, a més d'un ministre de culte. Serà el mateix aforament permès per a la comitiva d'acompanyament al crematori, sempre que les persones es trobin a l'exterior. A l'interior, es mantindrà el nombre màxim de tres assistents.

A banda de l'increment de la frequencia de desinfecció dels espais, a tots els centres hi haurà dispensadors de gel desinfectant de mans, així com 15 mascaretes per a cada família que faci ús de la sala de vetlla. També hi haurà panells informatius i elements de senyalització excepcional, així com elements de protecció com mampares a recepcions i oficines i equips de protecció pel personal.

En el cas dels 17 centres funeraris que Àltima té a les comarques del Barcelonès, Baix Llobregat i Vallès Occidental, es mantindran les restriccions corresponents a la fase 1.