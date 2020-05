Les esglésies marquen on es pot seure i demanen no tocar les imatges religioses

És previst que les esglésies reobrin a la celebració del culte públic aquest cap de setmana del 30 i 31 de maig, i ho fan aplicant un conjunt de consideracions i de mesures de prevenció sanitària per evitar una nova propagació del coronavirus. L'aforament màxim permès a les esglésies serà de fins a la meitat de la seva capacitat, el 50 per cent. El Bisbat de Girona ha preparat el document "Consells de prevenció per evitar el contagi de la Covid-19 a les esglésies", en què es detallen les mesures que han de prendre els feligresos que assisteixin presencialment a les celebracions. Les par­ròquies de l'Alt Empordà recullen tota aquesta informació en els seus fulls dominicals.

Es demana als fidels, en primer lloc, arribar a l'església amb temps, portar la mascareta posada i no formar aglomeracions a la porta. No hi haurà aigua beneïda a les piles d'entrada i les portes del cancell romandran obertes per tal d'evitar tocar els poms en entrar i sortir del temple.

Se'ls aconsella fer ús del gel hidroalcohòlic o desinfectant que trobaran a l'entrada del temple. Cadascú agafarà individualment el Full Parroquial a l'entrada i no es faran servir els cantorals ni es podrà repartir cap paper. Un cop a l'interior de l'església, cal, segons consta en el document del Bisbat, mantenir la distància de seguretat d'entre un metre i mig i dos metres en tot moment entre persones, i ocupar únicament els llocs que trobaran assenyalats en els bancs per seure. A més, queda prohibit besar o tocar cap imatge religiosa.



Evitar el gest de la pau

Les mesures recomanables durant la celebració són les següents: no deixar mai la mascareta sota el banc; evitar el gest de la pau i el contacte físic amb les altres persones que hi ha a l'església, i combregar amb la mà.

El llistat de consells es completa amb la proposta de no fer la col·lecta durant l'ofertori, sinó al final de la celebració. La cistella es deixarà a l'entrada de l'església perquè es pugui fer l'aportació en sortir de la missa.

Des de la Conferència Episcopal, s'ha emès un comunicat recordant aquests consells, en el qual se suggereix a persones de risc, gent gran i malalts, que considerin la possibilitat de quedar-se a casa i que segueixin les celebracions eclesiàstiques pels mitjans de comunicació i que hi facin la comunió eucarística espiritual.



Horari provisional de misses

A la capital de l'Alt Empordà, les misses se celebren de manera excepcional únicament a l'església de Sant Pere i aquests són els horaris a partir d'aquest cap de setmana: