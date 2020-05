El Consell Comarcal reobre les portes per a visites presencials amb cita prèvia

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà reobrirà les seves portes el proper dilluns 1 de juny amb totes les mesures de seguretat i protecció reglades. L'atenció presencial es farà exclusivament amb cita prèvia, que s'haurà de concertar en un dels següents telèfons:



Serveis Socials 972522000

EAIA 972677050

Ensenyament i cultura 972514355

Turisme 972514431

Joventut i Esports 972673728

Habitatge www.altemporda.org (apartat cita prèvia Habitatge)

Altres consultes 972503088



La gestió telemàtica continua sent la opció prioritària però ara es farà atenció presencial per aquelles consultes de caràcter ordinari que fins ara s'atenien telefònicament. Les atencions individualitzades es faran seguint totes les mesures de seguretat establertes tant per al personal com per als usuaris. En aquest sentit, és obligatori l'ús de mascareta i absolutament imprescindible disposar de cita prèvia per a l'atenció personalitzada.

El pla de contingència de la corporació comarcal estableix tots els requisits que se seguiran que contemplen, en el cas de l'atenció al públic, l'ús de mampares de metraquilat, material d'higiene a l'abast i indicacions per facilitar la distància social de seguretat. També s'han actualitzat els protocols de neteja i desinfecció, reforçant la neteja d'aquells espais amb més alta probabilitat d'exposició.