Surt a licitació la redacció del projecte per ampliar el CAP de l'Escala

Aquest mes de maig el Servei Català de la Salut (CatSalut) ha tret a licitació el concurs per redactar i dirigir l'obra d'ampliació del Centre d'Atenció Primària Doctor Moisès Broggi de l'Escala, gestionat per la Fundació Salut Empordà (FSE). El projecte té un preu de sortida de 174.073,41 euros amb IVA inclòs i compta amb un període d'execució de 7 mesos. Un cop es disposi de la redacció del projecte, s'obrirà el concurs públic per a adjudicar l'obra.

L'ampliació de les instal·lacions del CAP escalenc és una petició que la FSE havia formalitzat al CatSalut l'any 2016, per l'alt volum assistencial que assumeix el centre. El 2018 el projecte va fer un salt endavant gràcies a la cessió gratuïta de l'Ajuntament de l'Escala d'una finca de 622 metres quadrats. Aquest terreny es troba al carrer Mossèn Salvador Jué, entre les actuals instal·lacions del CAP i la comissaria compartida entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Local.

L'ampliació del centre permetrà fer un salt qualitatiu en l'assistència sanitària a la població. Tal com remarca la directora d'Atenció Primària de la FSE, Marta Pedrerol, "l'edifici actual es va pensar per oferir una atenció en format de consulta i amb els anys ens hem trobat que és poc funcional per a l'atenció continuada, les noves demandes assistencials, el treball en grup i el confort d'usuaris i professionals. Hem hagut d'incorporar nous espais per a les urgències que originàriament tenien altres destins, i això s'ha anat fent de manera desordenada. A més, també calen noves zones per al personal, com el menjador o la sala de descans. Una situació que s'agreuja durant els mesos d'estiu i que l'ampliació permetrà corregir".

Per la seva banda, l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, "es mostra molt satisfet amb un anunci de licitació esperat, que atén una demanda que el municipi ha posat de manifest en diverses ocasions els darrers anys. Agraeix a la Fundació Salut Empordà i al CatSalut l'aposta per millorar la capacitat assistencial al territori reforçant l'atenció primària, en uns moments en els que s'ha evidenciat la necessitat d'invertir en millores per garantir la qualitat i l'accés gratuït i universal al sistema sanitari. Una gran notícia pels usuaris de l'Escala i pel conjunt dels 9 municipis de l'ABS".

ABS l'Escala

L'Àrea Bàsica de Salut de l'Escala ofereix assistència a nou municipis de les comarques de l'Alt i el Baix Empordà: l'Escala, Albons, l'Armentera, Bellcaire d'Empordà, Torroella de Fluvià, Sant Pere Pescador, Ventalló, Viladamat i Vilamacolum. Està formada pel CAP de l'Escala i vuit consultoris locals.

El CAP Doctor Moisès Broggi va entrar en funcionament el 16 de febrer del 2004. Està situat en un edifici de dues plantes i té una superfície construïda de poc més de mil metres quadrats.

L'increment de població a l'ABS des de l'any 2004 ha estat de més d'un 21 %, i a aquesta xifra cal sumar-hi la població estacional i la població flotant durant l'estiu, que exerceix una gran pressió de visites d'atenció continuada.