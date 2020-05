Roses convoca les preinscripcions dels casals d'estiu del 3 al 5 de juny

Entre els propers 3 i 5 de juny, l'Ajuntament de Roses obre el període de preinscripcions dels Casals Municipals d'Estiu 2020 (Casal Esportiu, Infantil, Tardestiu, Estiu Jove i Aventura Jove) per a infants d'entre 3 i 16 anys, que es realitzaran durant els mesos de juliol i agost a la població.

Enguany, l'organització dels casals s'ha hagut d'adaptar a les necessitats específiques de la crisi de la Covid-19 i estarà subjecte a les indicacions de les autoritats sanitàries.

Les principals novetats són la incorporació d'un servei d'acollida de 8 a 9 del matí per als casals infantils i la nova proposta Aventura Jove, per a joves d'entre 12 i 16 anys.

L'objectiu principal perseguit pels casals municipals de Roses, que es podran realitzar a partir de l'arribada de la fase 3 de la desescalada, serà la diversió d'infants i joves i de transmissió de valors en aquesta fase de post-confinament i retrobament amb amics i amb els espais oberts i la natura. Es prioritzaran les mesures sanitàries, d'organització, de prevenció i d'higiene establertes per la Direcció General de Joventut de la Generalitat, per tal que les activitats es desenvolupin en les condicions de seguretat necessàries.

Per aquest motiu, tant el nombre de places com el format de les activitats, s'han hagut d'adaptar a les indicacions i protocols establerts. Pel que fa al nombre de participants, el Casal de Lleure Esportiu ofereix 200 places al juliol i 200 a l'agost, el Casal de Lleure Infantil comptarà amb 150 places per a cada mes, mentre que la proposta Tardestiu posarà a disposició 80 places al juliol i 70 a l'agost.

El Casal Esportiu, adreçat a nens i nenes nascuts entre els anys 2006 i 2013 i el Casal Infantil (nascuts entre 2006 i 2016), tindran horari de matins de 9 a 13 h, mentre que el Tardestiu, que engloba la totalitat d'aquestes edats, oferirà tallers i activitats lúdiques durant la franja horària de tarda, de 16 a 19 h. Com a novetat i per atendre les peticions i necessitats de les famílies, enguany s'ofereix un servei d'acollida de 8 a 9 del matí. El servei de menjador es manté amb l'horari habitual de 13 a 15 h. El Casal Esportiu es realitzarà a les instal·lacions esportives municipals. El Casal de lleure Infantil i les activitats de Tardestiu, a l'escola Montserrat Vayreda.



L'oferta per a joves es diversifica: Estiu Jove i Aventura Jove

Aquest estiu, els joves amb edats compreses entre els 12 i els 16 anys, disposaran de dues opcions de lleure. D'una banda, l'Estiu Jove, que enguany arriba a la seva divuitena edició amb gran èxit de participació. Es durà a terme al CAR Jove i oferirà jocs, taller i activitats recreatives adaptades a les recomanacions sanitàries decretades a partir de la pandèmia de la Covid-19.

La novetat d'aquest estiu és l'anomenada Aventura Jove, una proposta nascuda de les inquietuds manifestades pels joves de la població durant la redacció de la Diagnosi del Pla Local de Joventut de Roses, que proposa treballar els valors i l'educació ambiental a través d'activitats d'aventura en el medi natural. Oferirà activitats com senderisme, caiac, snorkel, windsurfing, etc; projectes d'aprenentatge i servei; activitats d'educació ambiental i sortides, adaptades també a les recomanacions sanitàries.

Tant l'Estiu Jove com Aventura Jove, ofereixen 30 places al juliol i 30 a l'agost i l'horari serà de dilluns a divendres de 9 h a 13 h, un dia a la setmana de 9 h a 19 h i comptarà amb una sortida mensual.



Preinscripcions Casals 2020

Les preinscripcions a la totalitat de casals detallats es podran realitzar telemàticament a través de l'adreça inscripcions.roses.cat, entre el 3 i el 5 de juny per als empadronats a Roses, mentre que, en cas que quedin places vacants, s'obrirà una segona fase per a no empadronats. Si el nombre de preinscripcions supera les places ofertades, es prioritzaran les unitats familiars on ambdòs pares o tutors treballin durant els horaris dels casals. Un cop valorat aquest aspecte, si resulta necessari, es realitzarà un sorteig públic.