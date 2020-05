Les autoescoles gironines preveuen obrir dilluns sense portar encara alumnes a examinar

Les autoescoles gironines obriran l'1 de juny si es passa al nivell 2 de desescalada però no portaran encara els alumnes a examinar-se. El president de l'Associació d'Autoescoles, Joan Sala, explica a l'ACN que han decidit en una assemblea telemàtica que no tramitaran cap examen fins que Prefectura de Trànsit no aclareixi com es prepararà la documentació en línia i quants examinadors hi haurà disponibles. "Voldríem començar a treballar amb uns mínims d'alumnes i exàmens garantits però sabem que ara no estan preparats per donar el servei", afirma. També lamenten que la prefectura tingui previst obrir dijous vinent i no a principis de setmana. Precisament aquell dia tenen una reunió amb la cap de Trànsit a Girona per abordar la problemàtica.

Des de l'Associació d'Autoescoles de Girona, que representa la majoria que hi ha a la demarcació, han decidit que dilluns vinent obriran de nou les portes si el govern espanyol aprova el nivell 2 de desescalada per a la regió sanitària gironina tal com ha demanat la Generalitat. "Podrem començar a fer classes però no examinarem, perquè no sabem ni de quina manera ni amb quins terminis i l'administració no ens ajudar en absolut", explica el seu president Joan Sala. En el cas de Girona ciutat, però, ho faran el dia 2 perquè dilluns és festa.

Així s'ha decidit en una assemblea telemàtica amb més de seixanta representants d'autoescoles. Dels 50 vots que han recollit, 20 demanaven no obrir dilluns, 25 obrir però sense fer exàmens i 5 més que creien que calia obrir i seguir el que digués Trànsit. Des del gremi critiquen que la Prefectura de Trànsit no s'hagi comunicat formalment amb les autoescoles des de l'inici de l'estat d'alarma i que no obrin fins al dia 4. El mateix dia que els han convocat en una reunió per exposar-los la situació.

Sala afirma que la situació a la demarcació és "molt complicada" no només perquè encara no saben com es farà la tramitació en línia sinó perquè ja preveuen que no hi haurà prou examinadors. La falta de personal és un problema històric a aquesta zona, segons Sala, que calculen que dels 12 examinadors només n'hi haurà 9 de disponibles però que al nivell 2 només treballaran la meitat. I amb 3 o 4 examinadors, afegeix, la situació es "complica moltíssim" si es té en compte que també es reduirà la capacitat de fer exàmens pràctics per dia (de 12 alumnes es passarà a 10) així com l'aforament dels exàmens teòrics.

Calculen que en els prop de tres mesos d'aturada d'activitat, s'hauran deixat de fer més de 7.000 exàmens. I que tot el que haurà quedat pendent i que ja estava tramitat queda anul·lat i caldrà presentar-se de nou.



Un protocol de seguretat per evitar contagis de covid-19



El tema de la seguretat també s'ha debatut durant l'assemblea. Des de l'associació han acordat un protocol que hauran de firmar tots els usuaris i on es garantirà que tots els establiments ho compliran. I ho publicitaran com a autoescoles "free" de covid-19. Entres les mesures, hi ha l'ús de màscares i desinfecció dels cotxes després de cada classe així com la limitació de l'aforament a les aules a un terç.