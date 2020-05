Ciutadans reclama que el Govern pagui el deute de les llars d'infants municipals

Ciutadans ha presentat una proposta de resolució en la qual insta el Govern de la Generalitat a complir amb la sentència de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que l'obliga a pagar als ajuntaments els diners que han de servir per finançar les llars d'infants. Fins ara, segons explica Cs en un comunicat, "en alguns casos eren els mateixos ajuntaments i les famílies les que havien d'assumir aquesta despesa a causa de la política de retallades de la Generalitat, mentre que en altres casos han estat les diputacions les que ho han assumit. Això va provocar l'inici d'accions judicials per part de diversos ajuntaments".

Ara que la sentència ja és ferma des Cs s'ha demanat que "s'estableixi un calendari de pagaments als ajuntaments", de manera que puguin disposar de finançament per a les llars d'infants de cara a el proper curs. I que es reajustin els pressupostos de la Generalitat, que no serveixen davant la crisi generada per la pandèmia de la Covid19, de manera que incloguin les partides econòmiques que permetin cobrir el pagament de les escoles bressol donant compliment a la sentència de TSJC.

Així mateix, des de la formació liberal s'ha criticat que "durant els anys del 'procés' la Generalitat hagi retallat inversions en polítiques públiques apuntalant duplicitats, estructures clientelars i despeses per difondre i amplificar tot els relacionat amb el procés separatista". "Les corporacions locals hem patit la inacció de la Generalitat i el fet que no ha complert els seus compromisos de pagament amb els ens locals" ha lamentat el portaveu de Cs a l'ajuntament de Figueres, Héctor Amelló, que ha recordat que els deutes de la administració autonòmica amb les corporacions locals "en molts casos superen el 10% dels pressupostos locals".

"La deixadesa de la Generalitat en les seves obligacions que afecten directament la gestió local ens ha obligat als ajuntaments a assumir-les complicant encara més la situació financera", ha detallat el portaveu de la formació taronja a Figueres.

Davant d'aquesta situació Amelló ha explicat que el seu partit ha presentat una nova proposta de resolució en la qual insten la Generalitat a pagar els deutes que té amb els ajuntaments perquè des de les corporacions locals es pugui disposar de més recursos per atendre l'emergència de la Covid-19 i les polítiques públiques bàsiques d'atenció a la ciutadania.

Finalment a la proposta de resolució s'insta a la Generalitat a llançar línies d'ajuts econòmics i línies de projectes cofinançats (Generalitat i Administracions locals) per a l'atenció de l'emergència de la Covid-19.